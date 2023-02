Sanremo 2023, “Superereoi” di Mr Rain: testo e significato della canzone

Mr Rain sul palco del Teatro Ariston canta la sua “Supereroi”, affiancato da un coro di bambini: testo e significato della canzone di Sanremo 2023.

Mr Rain canta “Supereroi” al Festival di Sanremo 2023

Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, è un rapper e produttore discografico la cui carriera inizia nel 2011 con il rilascio nel suo mixtape di debutto intitolato “Time 2 Eat”.

Oltre al mixtape con cui ha debuttato, la discografia di Mr Rain conta 4 album in studio (Memories, Butterfly Effect, Petrichor, Fragile), numerosi singoli di successo certificati oro e platino, collaborazioni con artisti come J-Ax e Annalisa.

Nel mese di dicembre 2022 Amadeus ha annunciato la partecipazione di Mr Rain al Festival di Sanremo 2023 come artista in gara. Successivamente è stato rivelato il titolo del brano inedito che avrebbe portato al teatro Ariston. Un ulteriore dettaglio rivelato prima dell’inizio di Sanremo 2023 è stata la presenza di un coro di bambini sul palco con il rapper.

La prima esibizione di Mr Rain, durante la Prima Serata di Sanremo 2023, ha incantato il pubblico con la profondità del testo e la tenerezza dei bambini.

Testo di “Supereroi” di Mr Rain

Di seguito il testo di “Superereoi” di Mr Rain, presentata al Festival di Sanremo 2023.

[Strofa 1]

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva, ma si consuma

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto

E riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro

[Ritornello]

Camminerò a un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi, solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

[Strofa 2]

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo

Più profonde di quello che sembrano

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso

Ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso (Oh)

Quando siamo distanti

Ogni volta che piangi piange pure il cielo (Oh)

Non ho molto da darti, ma ti giuro che

[Ritornello]

Camminerò a un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi, solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo

[Bridge]

Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me

Supereroi, solo io e te

Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole

[Ritornello]

Camminerò a un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi, solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Significato di “Supereroi”, salvarsi insieme

In “Supereroi” Mr Rain riflette sull’importanza di non chiudersi in sé stessi, di chiedere aiuto quando si ha bisogno, e di condividere il proprio dolore con qualcuno che amiamo e ci ama. Solo in questo modo ci si potrà salvare, e soprattutto diventare supereroi.

I supereroi di cui canta Mr Rain, nella canzone che ha presentato al Festival di Sanremo 2023, lungi dal possedere abilità fuori dal comune come i classici personaggi dei fumetti, sono persone comuni che hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto e camminare insieme attraverso le difficoltà.

Il testo si sposa perfettamente con la base melodica e con il coro di voci bianche reso dai bambini che lo affiancano sul palco del Teatro Ariston.