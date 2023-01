A Viva Rai2! Fiorello parla del Festival di Sanremo 2023: menzionati i duetti della serata cover e la partecipazione di un ospite internazionale inaspettato.

Sanremo 2023: Fiorello rivela duetti e indizi su un ospite internazionale

Fiorello porta Sanremo sempre con sé e durante una puntata di Viva Rai2!, in onda ogni mattina alle 7:30, menziona lo spoiler ad opera di un giornale a proposito dei duetti di concorrenti in gara in occasione della serata cover.

Lo showman scherza su questa fuga di notizie e afferma giocoso: “Sono un uomo distrutto, non ci ho dormito stanotte”. A questo punto procede a mostrare spezzoni di un video in cui conduttore e co-conduttore di Sanremo 2023, Amadeus e Gianni Morandi, gli rivelavano in anteprima i duetti in programma.

Le voci circolate sulle accoppiate della serata cover, non confermate, annunciavano sul palco dell’Ariston: Fedez con gli Articolo 31, Noemi con Mara Sattei, Don Joe con Tananai, Lorella Cuccarini con Olly, Rose Villain con Rosa Chemical, Ditonellapiaga con i Colla Zio, Le Vibrazioni con i Modà, Edoardo Bennato con Leo Gassmann, Manuel Agnelli con Gianmaria, Bnkr44 con Sethu, Alex Britti con Luca D’Alessio.

Nel video mostrato a spezzoni da Fiorello si sentono anche alcune coppie che non erano state ancora annunciate, ad esempio: Gianluca Grignani con Arisa, Lazza con Emma e Laura Marzadori, Coma Cose con Baustelle, Cugini di Campagna con Paolo Vallesi, Mr Rain con Fasma.

Oltre ai duetti della serata cover, Fiorello a Viva Rai2! ha anche anticipato la partecipazione di un ospite internazionale, oltre ai già confermati Black Eye Peas nella seconda serata.

“Lo dico anche se non dovrei: a Sanremo ci sarà un super ospite internazionale, donna, di origini italiane, ma non è Lady Gaga“, afferma lo showman, dando il via a possibili speculazioni: alcune opzioni includono Madonna, Ariana Grande e Alicia Keys.

“Amadeus avrebbe dovuto annunciarlo a Domenica In, ma lo dico io adesso”, conclude sorridendo Fiorello.