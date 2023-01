Sanzioni ai dipendenti: utilizzavano chat private per le comunicazioni di lavoro

Negli Stati Uniti sono state inflitte sanzioni finanziare fino a un milione di dollari per i dipendenti che utilizzavano chat private per le comunicazioni di lavoro.

USA: dipendenti multati per comunicazioni di lavoro tramite chat private

Il Financial Times riferisce che negli Stati Uniti sono state inflitte sanzioni fino a un milione di dollari per ogni dipendente che abbia fatto ricorso a chat private, attraverso piattaforme di messaggistica come Whatsapp, per le comunicazioni di lavoro. I lavoratori coinvolti nelle sanzioni sono broker (intermediari finanziati) e banchieri. La prima banca d’affari a dare inizio alle multe è la Morgan Stanley di New York.

Il valore delle multe varia da poche migliaia fino ad un milione di dollari per ogni dipendente, le sanzioni sono state calcolate in base a diversi fattori che definiscono un sistema di punteggi. Si è tenuto conto del numero di messaggi inviati, dell’anzianità del banchiere, del fatto che il sanzionato era già stato avvertito precedentemente.

Le sanzioni arrivano dopo che la banca ha pagato 200 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission (Sec) degli USA, in seguito alle indagini sulle comunicazioni dei dipendenti tramite piattaforme di messaggistica non approvate dall’azienda.

La regola generale: le comunicazioni di lavoro devono essere tracciabili

La Financial Industry Regulatory Authority, organo di autoregolamentazione di Wall Street, e la Securities and Exchange Commission stabiliscono che i broker e le società di intermediazione tengano obbligatoriamente traccia delle comunicazioni commerciali.

Attualmente sono in corso delle analisi da parte della Sec per verificare che gli istituti di credito abbiano effettivamente tracciato le comunicazioni digitali dei dipendenti.

Non è la prima volta che viene fuori la questione, infatti già nel 2020 la Morgan Stanley aveva licenziato due dirigenti per aver discusso questioni di lavoro su Whatsapp.

La banca ha deciso quindi di proporre ai dipendenti dei corsi di formazione per far capire loro quali sono gli scenari in cui le conversazioni devono essere tracciate, e quindi quando è necessario spostarsi dai canali personali (come le chat private) ai canali ufficiali (come le email aziendali).

Nonostante possa sembrare un fatto alquanto innocuo, in realtà anche i messaggi per accordarsi su orario e luogo dell’appuntamento possono evolvere in discussioni più concrete e necessariamente tracciabili.