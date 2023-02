Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: tutti i premi e la classifica finale

Marco Mengoni vince Sanremo con “Due Vite”, il favorito di Sala Stampa e Giuria Demoscopica ottiene anche il primo posto nel televoto: una vittoria su tutti i fronti. Gli altri premi e la classifica finale della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni con “Due Vite”

Il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni, la sua canzone intitolata “Due Vite” conquista il primo posto.

È la seconda partecipazione di Mengoni a Sanremo, ed è anche la sua seconda vittoria. Esattamente 10 anni fa, al Festival del 2013, ha vinto con “L’essenziale”. Due partecipazioni e due vittorie, come lui anche Mahmood.

Oltre a vincere il Festival di Sanremo, Marco Mengoni ha vinto anche il premio della serata cover e il premio dell’orchestra per la miglior composizione musicale, che lo ha votato all’unanimità. Nessun dubbio e nessuna perplessità per la sua vittoria, primo in classifica dal primo giorno, è stato il favorito della Sala Stampa, della Giuria Demoscopica e del pubblico a casa, arrivando primo anche al televoto.

Nell’accettare il suo meritatissimo premio, Mengoni ha voluto dedicarlo alle donne del Festival, che pur non essendo arrivate in top5 hanno portato sul palco dell’Ariston dei brani meravigliosi. “Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato e sono meravigliose. Siamo arrivati in cinque ragazzi e credo fosse giusto dedicarlo a tutte le donne che hanno cantato su questo palco“, queste le sue parole.

Nella conferenza stampa di questa mattina, ha ribadito questo concetto: “Ci sono rimasto molto male che non ci fosse almeno una collega donna nella cinquina dei finalisti. C’è ancora molto da fare in questo Paese”.

Il Premio Sergio Barzzotti per il miglior testo è andato ai Coma_Cose, con il brano “L’Addio”; mentre Colapesce Dimartino – con la canzone “Splash” – vincono il Premio della Critica, a Colapesce Dimanrtino anche il Premio della Sala Stampa.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2023

Di seguito la classifica finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo: