Alfredo Cospito in ospedale: scontri tra anarchici e polizia

L’anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, Alfredo Cospito, è stato ricoverato in ospedale per precauzione. In strada scontri tra polizia e manifestanti.

Alfredo Cospito ricoverato in ospedale

Alfredo Cospito è l’anarchico detenuto in regima di 41 bis che oltre 120 giorni fa ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere che gli venga revocato il carcere duro.

Cospito è stato arrestato con le accuse di strage contro la sicurezza dello Stato, che si sono aggravate quando è stato ritenuto “capo e organizzatore di un’associazione con finalità di terrorismo”, e perciò condannato al 41 bis.

Le condizioni di salute di Alfredo Cospito sono precarie, e per questo motivo è stata innanzitutto anticipata l’udienza sul ricorso contro l’applicazione del carcere duro, che si terrà il 24 febbraio 2023 anziché il 7 marzo. Tuttavia, il medico di parte ha stabilito che in via precauzionale sarebbe opportuno ricoverare Cospito, e così è stato.

Il dottor Andrea Crosignani scrive nel suo rapporto che il detenuto rischia un “edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali”, e prosegue: “Pesa 71 chili ma è determinato ad andare avanti con la protesta. Ho preso visione della cartella clinica, la situazione da un punto di vista fisico è di importante debilitazione ma è presente a se stesso, lucido e determinato”.

Il ministro della Giustizia Nordio ha commentato così il trasferimento in ospedale di Cospito: “La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta”.

Scontri in piazza tra anarchici e polizia

Nello stesso giorno in cui Alfredo Cospito è stato trasferito all’ospedale San Paolo, a Milano ci sono stati scontri in strada tra le forze dell’ordine e il corteo in solidarietà di Alfredo Cospito.

Sei agenti di polizia sono rimasti feriti, di cui uno “a una gamba, per ustioni dovute a una bomba carta”. Sono stati portati all’ospedale Niguarda per ricevere assistenza medica. Quello che è accaduto in strada a Milano è stato definito dal sindacato FSP Polizia di Stato: “terrorismo di piazza”.