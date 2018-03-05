Home Intrattenimento Sara Affi Fella bacia Lorenzo, bufera negli studios di Uomini e Donne

Sara Affi Fella bacia Lorenzo, bufera negli studios di Uomini e Donne

di Redazione 05/03/2018

Colpo di scena sul trono classico, Sara Affi Fella bacia Lorenzo Riccardi... Un gesto che ha animato una bufera negli studios di Uomini e Donne. Il percorso della tronista napoletana subisce un'impennata pazzesca, lo scatto di passione potrebbe essere solo un modo per far parlare di se? Uomini e Donne anticipazioni, Sara Affi Fella e Nicola Panico In questi mesi abbiamo quasi vissuto una fase silente di Uomini e Donne, i protagonisti del programma di Maria De Filippi non hanno quasi catturato l'attenzione preannunciata. Fin da subito però i riflettori del mondo del gossip sono stati puntati su Sara Affi Fella, la ragazza napoletana diventata famosa grazie a Temptation Island insieme al suo ormai ex fidanzato Nicola Panico... La frase "sto scostumato" era diventata un vero e proprio cult. In ogni caso la coppia, chiusa la parentesi televisiva, sembrava aver ritrovato la loro armonia anche se il tutto e stato interrotto nei mesi autunnali, quando si è appreso della rottura tra Sara Affi Fella e Nicola Panico, nel momento in cui la napoletana ha accettato il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Sara Affi Fella e i suoi uomini, confusione tra i corteggiatori Nel corso delle ultime settimane sembra che il trono di Sara Affi Fella abbia iniziato a movimentarsi un po'. La ragazza napoletana si era notevolmente avvicinata al Luigi, il corteggiatore catanese, al punto di raggiungerlo in Sicilia per un esterna e alcuni chiarimenti. Tra Sara e Luigi ci sarebbe stato addirittura un bacio, il tutto mentre Lorenzo Riccardi sarebbe stato disposto a tutto per conquistarla, battagliando anche sul web con l'ex fidanzato della tronista, Nicola Panico. Durante questo strano susseguirsi di episodi, ecco che arriva la confusione di Sara e i suoi uomini... Dopo aver affermato di non credere più a Lorenzo, ecco il clamoroso colpo di scena: Sara Affi Fella bacia Lorenzo. Trono classico anticipazioni: Sara Affi Fella bacia Lorenzo? Lorenzo Riccardi all'interno del mondo di Uomini e Donne ha trovato il modo per far parlare di se. Il corteggiatore, inizialmente confuso tra Sara e Nulifar Addati, ecco che decide di restare al cospetto della tronista napoletana. Secondo alcune anticipazioni del trono classico sembra che sia arrivato un vento di passione. Sara Affi Fella bacia Lorenzo ed è bufera negli studio di Uomini e Donne. Il tutto sarebbe successo in occasione di una cena romantica, durante la quale il corteggiatore avrebbe confessato a Sara di aver paura di innamorarsi terribilmente di lei... Come reagirà adesso Nulifar Addati che la scorsa settimana aveva cercato un chiarimento con Lorenzo Riccardi?

