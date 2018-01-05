Home Intrattenimento Sara Affi Fella contro Nilufar Addati, nuove scintille sul trono?

di Redazione 05/01/2018

Uomini e Donne sta per entrare nella sua face clou, peccato però che alcune news parlano di Sara Affi Fella contro Nulifar Addati... Che sia arrivato il tempo di nuove scintille sul trono? A quanto pare Maria De Filippi dovrà preparasi a risolvere un nuovo dramma. Uomini e Donne anticipazioni, che fine ha fatto Paolo Crivellin? Il mese di gennaio 2018 per Uomini e Donne sembra essere determinante per il percorso dei tronisti. Mentre si cerca ancora di capire in che direzione stanno andando Sara Affi Fella e Nulifar Addati, il pubblico inizia a chiedersi: che fine ha fatto Paolo Crivellin? Le anticipazioni di Uomini e Donne se ben ricordate parlano insistentemente della scelta che Paolo Crivellin avrebbe già fatto, anche se in un primo momento è stata spostata, poi nuovamente confermata, poi smentita... A quanto pare tutto continua essere a scatola chiusa! Nulifar Addati vicina alla scelta? Nelle ultime ore Nulifar Addati è tornata ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Secondo alcuni rumors sembrerebbe che la giovane tronista potrebbe aver già trovato il ragazzo perfetto per lei... Che sia vicina la scelta per la ragazza? La questione però sembra aver fatto nascere un dibattito animato con Sara Affi Fella tanto che, sempre secondo gli stessi rumors, la napoletana dopo una sfuriata abbia deciso di lasciare lo studio. Al centro della disputa troviamo proprio il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Il triangolo amoroso di Uomini e Donne: Sara Affi Fella contro Nulifar Addati per Lorenzo Riccardi? Anche questa edizione di Uomini e Donne è segnata da un triangolo amoroso. Dopo quello che vedeva come protagonisti i due tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna, insieme a Soleil Sorge, che tutti sappiamo com'è andata a finire... Eccone uno nuovo composto dalle troniste Sara Affi Fella e Nulifar Addati, le quali si contendono Lorenzo Riccardi. L'indecisione del corteggiatore milanese avrebbe portato a un punto di rottura le due ragazze, tanto da animare un litigio senza precedenti negli studios di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrà già deciso di prendere provvedimenti?

