Home Salute Prima mano bionica impiantata in Italia

Prima mano bionica impiantata in Italia

di Redazione 05/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La scienza fa passi da gigante. Il Policlinico Gemelli di Roma, ha infatti effettuato un intervento straordinario, grazie all'ingegno elettronico della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Quest'ultima infatti hanno messo in piedi un prototipo all'avanguardia per funzionalità e dimensioni. L'esperimento ha visto come protagonista Almerina Mascarello, la 55enne a cui è stata impiantata prima mano bionica su un essere umano. La speranza di Almerina Mascarello Dal policlinico Gemelli arriva una telefonata alla donna «Signora, le chiediamo la sua disponibilità a fare da cavia per la sperimentazione di una mano bionica». E oggi dopo l'intervento Almerina va a spasso con la mano bionica e lo zaino che contiene la tecnologia che la comanda L’intervento avviene grazie all’équipe del neurologo Paolo Maria Rossini. Dopo una serie di interventi, vengono messi degli elettrodi grandi quanto un capello in grado, di trasmettere l'input per il movimento e la mano risponde. La mano coi sensori Per due settimane è tutto tranquillo, ma poi Almerina, vive il miracolo di toccare e sentire prima gli oggetti, poi la forma, la consistenza, e addirittura commossa racconta di aver colto anche dei fiori. Ora tanti sono i pazienti di tutto il mondo, che sperano di ottenere lo stesso risultato avuto con l’esperimento italiano. Dall'ospedale Sant'Anna intanto dicono :" è solo l’inizio. Stiamo lavorando nella direzione di un sistema elettronico completamente impiantabile, di lunga durata e alla portata economica di tutti". Anzi secondo gli esperti si spera presto in una specie di “joystick” in grado di guidare anche altri arti robotici e che abbia il costo massimo di appena un migliaio di euro. Almerina nel frattempo, a 6 mesi di distanza dalla fatica e coraggio di testare il prototipo addosso è in attesa di ricevere la mano fatta apposta per lei. Pare arrivi a maggio, nella sua villetta a schiera di Montecchio, e sarà in grado di cambiare la sua vita per sempre.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp