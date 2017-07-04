Sara Affi Fella prossima tronista di Uomini e Donne?
04/07/2017
Sara Affi Fella sarà la prossima tronista di Uomini e Donne? L'indiscrezione è arrivata nel mondo del web da qualche ora e a quanto pare potrebbe essere accertata con la fine di Temptation Island, salta così il trono per Giulia Latini? Sara Affi Fella potrebbe essere la prossima tronista di Uomini e Donne... Questo per lo meno è la richiesta che i fan di Temptation Island stanno facendo da qualche ora dopo aver visto la puntata di ieri. Dopo la reazione del fidanzato Nicola, il mondo del web ha animato una vera e propria bufera tra commenti e tweet. Il ragazzo è stato definito antiquato, maschilista e poco maturo... Di conseguenza però, a quanto pare, l'attenzione della bella Sara Affi Fella è stata attirata da Andrea Malchiorre che sta dimostrando di essere molto attratto da lei come donna ma sopratutto dalla sua personalità. Le attenzioni del bel tentatore hanno mandato in tilt dunque Nicola? Come per Ruben anche per Sara Affi Fella il modo del web ha deciso di mobilitarsi in suo favore, sono ormai diversi i fan che le consigliano di lasciare il fidanzato e pensare a se stessa. Quanto detto però potrebbe aver attirato anche l'attenzione della redazione di Uomini e Donne.... Sara Affi Fella potrebbe essere dunque la prossima tronista di Uomini e Donne? Lo scorso anno Maria De Filippi ha voluto aiutare l'ex tentatore Claudio D'Angelo e precedentemente anche Andrea Damante... Aiutare a trovare un nuovo amore a una fidanzata di Temptation Island però è una cosa davvero fuori dagli schemi, ma Queen Maria cerca sempre di accontentare i suoi fan. Alcuni rumors parlano già di una sostituzione di Giulia Latini proprio con Sara Affi Fella, anche se per il momento tutto resta ancora un grande mistero.
