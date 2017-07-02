Uomini e Donne anticipazioni nuovi tronisti: Mattia Marciano ha detto si
di Redazione
02/07/2017
Uomini e Donne tornerà nelle nostre vite il prossimo settembre con tantissime novità. Da settimane ormai il web è letteralmente invaso da anticipazioni che riguardano i nuovi tronisti, anche se secondo alcune voci provenienti dai corridoi Mediaset l'ex corteggiatore Mattia Marciano ha già risposto si alla proposta di Maria De Filippi. Uomini e Donne tornerà in tv il prossimo settembre e i fan sono già curiosi di scoprire chi saranno i nuovi tronisti che animeranno la prima fase del trono. Come annunciato già da tempo ormai, il programma di Maria De Filippi inizierà con il Trono Gay anche se l'ipotesi d trovare Mario Serpa seduto nella poltrona rossa ormai sta sciamando. (Ndr. Ricordiamo che l'ex corteggiatore è sempre più vicino ad accettare le proposte del GF Vip). La redazione di Uomini e Donne però in questo frangente sta valutando diverse opzioni, in primis, secondo alcune anticipazioni, troviamo Giulia Latini. La ragazza che per mesi ha corteggiato Luca Onestini ha conquistato il cuore dei fan del programma che da tempo hanno espresso il desiderio di vedere Giulia Latini come rappresentate del trono rosa. Il secondo nome che invece figura è proprio quello di Mattia Marciano che avrebbe già risposto di "si" all'invito. Mattia Marciano tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne? L'ex corteggiatore di Desireè Popper, che ha commosso il pubblico dopo la scelta della tronista di non voler concludere il suo percorso, sarebbe pronto a mettersi in gioco. La conferma delle varie anticipazioni però al momento non è arrivata, anche se ormai sembra essere solo una questione di tempo.
Articolo Precedente
Addio Fantozzi: Paolo Villaggio è morto a Roma
Articolo Successivo
Grande Fratello Vip 2017 rumors: Mario Serpa Marco Cartasegna tra i concorrenti
Redazione