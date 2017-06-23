Home Intrattenimento Sarabanda 2017 truccato? Polemica sul web

Sarabanda 2017 truccato? Polemica sul web

di Redazione 23/06/2017

Dopo Reazione a Catena con I Tre Di Denari, anche Sarabanda 2017 è finito nella bufera per una presunta irregolarità e disparità di trattamento tra i concorrenti, che ha scatenando una polemica sul web molto dura, innescata dai fan del programma condotto da Enrico Papi.Da circa due settimane il programma è tornato su Italia1 dopo 8 anni di assenza con un’edizione speciale in occasione dei suoi 20 anni di trasmissione, come hanno voluto i vertici Mediaset. Ma ciò che sta succedendo ha stupito tutti e nella puntata del 20 giugno, in tanti hanno avuto il sospetto che lo show sia truccato: Cosa è successo? Prima l’eliminazione dell’Uomo Gatto, poi quella del campione Tiramisù. Sarabanda 2017 è finito nella bufera, oltre che nel mirino della critica: la puntata del 20 giugno 2017 ha destato un certo malcontento sui social, in quanto protagonista è stato Tiramisù, il leggendario campione he sconfisse l’Uomo Gatto. Il campione ha affrontato varie sfide in attesa del 7x30, il famoso gioco finale, in cui ha affrontato lo sfidante Fabrizio, soprannominato Zizì. La clamorosa sconfitta di Tiramisù ha fatto notare molte incongruenze nelle domane e nei secondi, in quanto secondo i fan il campione è stato penalizzato nettamente. Insomma, Sarabanda 2017 è un game show truccato? Durante il 7x30, i secondi scorrevano molto più veloci per Tiramisù rispetto a Zizì, inoltre, anche le canzoni per i due finalisti alimentano la polemica, visto che il leggendario campione aveva brani difficilissimi da indovinare, mentre lo sfidante delle canzoni facili. Anche l’Uomo Gatto è stato battuto da Luca Diomedi, ma nonostante le proteste dei fan, in questo caso tutto sembra regolare. Enrico Papi replicherà a mezzo social?

