Scandalo Nutella Ferrero, ecco la foto virale che mostra la vera percentuale degli ingredienti

Cosa contiene la Nutella? Siete curiosi a scoprirlo anche voi? Leggi tutto e per la prima volta nella storia capirai qualcosa. La crema alla nocciola più amata e famosa del mondo creata dalla Ferrero ha sempre tenuto segreta la ricetta. E’ vero, gli ingredienti devono essere citati per legge nelle etichette, ma siamo sicuri che quello che riportano sia realtà? Una foto diventata subito virale mostra la vera percentuale degli ingredienti e le quantità non solo fanno riflettere, ma danno vita a una vera e propria polemica che dà scandalo sul web e non solo. Le quantità, ma soprattutto le proporzioni di olio di palma e zucchero rispetto al contenuto di nocciole e cacao, gli ingredienti principali, sono veramente esagerate. La foto, ormai virale sul web, mostra le vere percentuali degli ingredienti usati per produrre la Nutella Ferrero. L’olio di palma è un ingrediente che è sotto mira dei salutisti, tant’è che è stato eliminato da tante preparazioni alimentari industriali in quanto è stato classificato come potenzialmente cancerogeno dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. L’azienda giustifica l’impiego di questo olio alimentare dicendo che quello usato è sicuro e sano. Ma l’aspetto più sconvolgente dell’immagine è la quantità di zucchero. Come si vede dalla foto a fondo pagina, lo zucchero sembra costituire più della metà degli ingredienti presenti. Attenzione, perché non si ha la conferma che l’immagine sia veramente autentica, ma secondo le istruzioni per l’etichettatura dei prodotti alimentari, il primo ingrediente che appare in etichetta è presente in grosse quantità. Quindi, se si seguono le indicazioni presenti in ogni barattolo di Nutella, un vasetto contiene 400 g di zucchero, più di quello contenuto in una lattina di Coca-Cola. La Ferrero risponde alla polemica che ha fatto così tanto scandalo, sostenendo che le proporzioni complete della preparazione dolciaria più famosa del mondo non verranno divulgate in quanto si vuole salvaguardare la ricetta. Inoltre, nelle etichette e sul sito web si precisa che le informazioni nutrizionali sono riportate per porzione da 15g, quindi due cucchiaini colmi, e 100 g. Inoltre, nel sito si precisa la qualità del contenuto in un barattolo: lo zucchero è saccarosio, dolcificante che si trova in frutta e verdura, estratto da barbabietole non geneticamente modificate e tutte provenienti dall’Europa e da canna da zucchero proveniente da Paesi Extraeuropei sempre non OGM.

