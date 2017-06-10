Home Intrattenimento Cecilia Rodriguez ultimatum a Francesco Monte

di Redazione 10/06/2017

Forse non è un vero e proprio ultimatum, ma Cecilia Rodriguez sembra essersi stufata di fare soltanto la zia di Santiago. La showgirl ed ex isolana, come confermano le ultime news di gossip, si sente pronta per diventare mamma e lo ha detto chiaramente anche al suo compagno ormai da tre anni, Francesco Monte anche se l'ex tronista di Uomini e Donne non sembra avere le stesse idee della bella argentina. Così adesso gli ha mandato un messaggio chiaro dalle pagine del settimanale 'Oggi': Cecilia racconta di essere pronta alla soglia dei 28 anni per allargare la famiglia e non vuole aspettare molto altro tempo. “ Magari lo diventerò a 29, ma sicuramente non dopo i 30. Però quel signore non è ancora pronto, vuole aspettare un pochino. Io lo aspetto. Per amore si aspetta, ma non tanto Gli ho detto che casomai me ne trovo un altro!”. Lo dice scherzando, la sorellina di Belen Rodriguez, però intanto adesso i suoi progetti sono stati svelati pubblicamente e nessuno potrà tirarsi indietro. Lei vuole qualcosa in più da questo rapporto e anche se per il momento il matrimonio non sembra essere così vicino, un figlio invece la completerebbe. Francesco Monte però ha altri progetti e vuole volare negli Usa per frequentare una scuola di recitazione coronando il suo sogno di diventare attore. Cecilia ammette che quello è il desiderio del fidanzato ma non il suo perché lei rimarrebbe moto volentieri in Italia anche per non allontanarsi dalla famiglia. Riuscirà la coppia a trovare un compromesso almeno sul futuro professionale oppure i desideri dell'ex tronista faranno naufragare tutto?

