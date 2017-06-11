Home Attualità Scandalo sesso volo Ryanair, il video piccante della coppia finisce in rete

Scandalo sesso volo Ryanair, il video piccante della coppia finisce in rete

di Redazione 11/06/2017

Ha dell'incredibile la notizia di una coppia, hanno fatto l'amore davanti a tutti i passeggeri del volo Ryanair da Manchester ad Ibiza. Forse qualche bicchiere di troppo ha fatto sì che uomo e donna senza vergogna facessero sesso davanti a tutti. Sono stati ripresi da altri passeggeri seduti a fianco i quali hanno fatto girare il video di sesso in rete. Passeggeri indignati ed increduli per quanto accaduto e dalle testimonianze varie pare che il personale di bordo non sia intervenuto e i due hanno portato a termine il loro atto sessuale. Il passeggero il quale ha ripreso la scena ha dichiarato al Daily Mail che l'uomo si è messo a gridare davanti a tutti cercando un preservativo. La compagnia aerea Ryanair attraverso un portavoce ha dichiarato che farà le opportune verifiche e se ciò è successo veramente prevede delle sanzioni . Da ieri che la notizia è andata sui social si sta alzando un polverone contro le compagnie low cost , tanti passeggeri indignati in questo periodo estivo mentre tutti si preparano ad andare verso le loro mete preferite. Come sempre si consiglia di viaggiare con un comportamento consono anche perche nessuno vorrebbe trovarsi su un volo del genere, specie se si viaggia anche in compagnia di bambini. Che cosa ne pensi?

