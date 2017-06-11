Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Scandalo sesso volo Ryanair, il video piccante della coppia finisce in rete

Redazione Avatar

di Redazione

11/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Ha dell'incredibile la notizia di una coppia, hanno fatto l'amore davanti a tutti i passeggeri del volo Ryanair da Manchester ad Ibiza. Forse qualche bicchiere di troppo ha fatto sì che uomo e donna senza vergogna facessero sesso davanti a tutti. Sono stati ripresi da altri passeggeri seduti a fianco i quali hanno fatto girare il video di sesso in rete. Passeggeri indignati ed increduli per quanto accaduto e dalle testimonianze varie pare che il personale di bordo non sia intervenuto e i due hanno portato a termine il loro atto sessuale. Il passeggero il quale ha ripreso la scena ha dichiarato al Daily Mail che l'uomo si è messo a gridare davanti a tutti cercando un preservativo. La compagnia aerea Ryanair attraverso un portavoce ha dichiarato che farà le opportune verifiche e se ciò è successo veramente prevede delle sanzioni . Da ieri che la notizia è andata sui social si sta alzando un polverone contro le compagnie low cost , tanti passeggeri indignati in questo periodo estivo mentre tutti si preparano ad andare verso le loro mete preferite. Come sempre si consiglia di viaggiare con un comportamento consono anche perche nessuno vorrebbe trovarsi su un volo del genere, specie se si viaggia anche in compagnia di bambini.  Che cosa ne pensi?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serie A 2018-2021: Mediaset e Tim rinunciano alla gara

Articolo Successivo

Uomini e Donne Gossip: Federica Benincà, ecco perché ho rotto con Marco

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025