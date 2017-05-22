Scelta Rosa Perrotta: la tronista lascia oggi Uomini e donne con Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta ha scelto Pietro Tartaglione nella registrazione di Uomini e donne di oggi pomeriggio

La tronista Rosa Perrotta ha fatto la sua scelta. Nella registrazione di Uomini e donne di oggi Rosa ha comunicato a Pietro Tartaglione che ha conquistato il suo cuore. Visibilmente emozionata, la Perrotta si è presentata in studio con un abito lungo color cipria così come si può notare nella foto pubblicata da NewsU&D.com. Quando le prime immagini sono circolate sul web i fan hanno tirato un sospiro di sollievo perché secondo alcuni rumors anche Rosa Perrotta avrebbe abbandonato il trono senza fare una scelta. Le cose però sono andate diversamente e tra Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione, la bella tronista ha scelto il secondo corteggiatore.

Qualche giorno fa Rosa Perrotta ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni che grazie a Uomini e donne ha imparato ad avvicinarsi alle persone in maniera meno superficiale. Le dinamiche lente del programma favoriscono la conoscenza e l’approfondimento dei rapporti. Tutto è avvenuto per caso, la redazione l’ha contattata e siccome era single ha deciso di sfruttare quest’occasione. Il contesto di Uomini e donne è pulito e i tronisti sono tutelati perché non scelgono a scatola chiusa. Ha vissuto l’esperienza sino in fondo nonostante gli screzi con l’ex tronista Desiree Popper e oggi è arrivata la scelta. Rosa Perrotta ha deciso che vuole al suo fianco Pietro Tartaglione.

L’avvocato aveva stupito tutti i suoi fan su Instagram pubblicando la foto dell’abito che avrebbe indossato per la scelta di Rosa Perrotta. Il bel “Mariano di Vaio di Uomini e donne” ha lasciato senza fiato la tronista salernitana che forse aveva già sbirciato sui social negli scorsi giorni, ansiosa di sapere cosa facevano i due corteggiatori durante l’attesa. A presto per i nuovi aggiornamenti sulla scelta di Rosa Perrotta e per le prime reazioni.