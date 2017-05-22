Giulia Latini a Napoli da Mattia Marciano: amicizia o flirt dopo Uomini e donne?

Gossip Uomini e donne trono classico: gli ex corteggiatori avvistati in atteggiamenti complici

Mattia Marciano e Giulia Latini sono solo amici oppure si stanno frequentando? I fan di Uomini e donne sono rimasti senza parole quando hanno visto la foto dei due ex corteggiatori del trono classico su Instagram eppure tra loro c’è sempre stata una certa empatia. Dopo aver smaltito la delusione per la conclusione dell’esperienza nel programma di Maria De Filippi, sembra che Giulia e Mattia abbiano deciso di consolarsi a vicenda.

Giulia Latini era la corteggiatrice di Luca Onestini che le ha preferito Soleil Sorge, Mattia Marciano invece ha dovuto fare i conti con l’abbandono di Desiree Popper. I fan sperano che Giulia e Mattia saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne il prossimo anno ma le cose potrebbero andare diversamente. La loro complicità non è sfuggita ai più attenti anche se lo scatto su Instagram nasconde un’altra verità. La Latini e Marciano fanno parte della stessa agenzia quindi è probabile che si siano incontrati a Napoli solo per questioni di lavoro.

La scelta di Giulia Latini è stata criticata perché è stata spesso accusata di voler fare business come le altre ragazze. L’ex corteggiatrice però ha precisato che sta continuando a studiare e che sta sfruttando l’opportunità che le è stata offerta, chiunque al suo posto si sarebbe comportato nella stessa maniera. Diversa la reazione dei fan di Mattia Marciano che sono stati molto felici di questa svolta. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire cosa succederà tra Giulia e Mattia e se saranno proprio loro i nuovi tronisti di Uomini e donne 2017-18.