Sciopero nazionale mezzi pubblici Roma 6 luglio: treni, bus e metro a rischio

di Redazione 30/06/2017

Dopo il 26 giugno 2017, è prevista un’altra giornata di passione in arrivo per i pendolari di Roma e di tutta Italia: il trasporto pubblico sarà a rischio giovedì 6 luglio 2017 a causa dello sciopero dei mezzi pubblici proclamato dai sindacati Sul, Usb e Faisa Confail. Insomma, la mobilità romana e quella delle maggiori città italiane subirà delle variazioni non indifferenti, anche se, in base ai sindacati, gli orari cambiano: Sul ha indetto lo stop a 24 ore, mentre Usb e Confail invece aderiranno per 4 ore, ovvero dalle 11 alle 15 e dalle 8,30 alle 12,30. Le astensioni dal lavoro a causa dello sciopero dei mezzi pubblici porteranno disagi per i pendolari, ma ci saranno, come sempre, delle fasce di garanzia in cui il servizio funzionerà regolarmente: quindi, chi dovrà prendere i mezzi pubblici per andare a lavorare, è bene segnarsi gli orari di servizio garantito, ovvero fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Dopo aver saputo gli orari garantiti per il trasporto pubblico del 6 luglio 2017, è bene sapere anche quali mezzi pubblici saranno coinvolti per quanto riguarda Roma e periferia: le astensioni dal lavoro riguarderanno la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl, come recita una nota dei rappresentanti de Roma Servizi per la Mobilità.

