Home Intrattenimento Uomini e Donne news: noto tronista arrestato negli USA

Uomini e Donne news: noto tronista arrestato negli USA

di Redazione 30/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Uomini e Donne è finito da ormai un mese, ma i suoi protagonisti pare davvero non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E se Riccardo Gismondi e la sua fidanzata Camilla Mangiapelo stanno facendo molto parlare per via della loro partecipazione a Temptation Island 2017, i contro un ex tronista del famoso dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è stato arrestato. L’ex protagonista del Trono Classico finito nei guai con la legge è Milton Morales, famoso ballerino nei primi anni 2000 (ha anche partecipato a Buona Domenica) ed ha anche partecipato in qualità di concorrente alla prima edizione del reality show La Fattoria. I primi a dare la news dell’arresto di Milton Morales è stato il sito Bitchyf.it, i quali hanno reso noto anche le ragioni per cui il noto tronista è stato arrestato negli USA. Milton pare che si sia spacciato per un poliziotto e abbia fermato una donna in auto, mostrandole oltretutto un finto distintivo. MA la donna in questione era uan vera poliziotta e ha provveduto all’arresto con l’accusa di essersi spacciato per un finto pubblico ufficiale. Milton Morales, sicuramente, ha tentato un abbordaggio, peccato che in un altro sito, cibercuba, il tronista di origine ispanica abbia affermato che la poliziotta in questione stava parlando al cellulare durante la guida, e per questo avrebbe urlato in spagnolo di fermarsi, Invece, il fermo dell’ex tronista di Uomini e Donne lo ha confermato il commissariato di polizia. Bisognerà attendere il processo per direttissima, o Milton Morales verrà scarcerato?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp