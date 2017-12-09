Home Intrattenimento Scontro social per i Lenticchi, Selvaggia Roma pronta a smascherare il suo ex

di Redazione 09/12/2017

Lo scontro social per i Lenticchi continua! Dopo le provocazioni lanciate scorsa settimana da Francesco Chiofalo, sembra che la coppia di Temptation Island sia tornata sulla scia di guerra. In queste ultime ore infatti Selvaggia Roma ha dichiarato di essere pronta a smascherare il suo ex, pubblicando qualcosa di davvero compromettente. Temptation Islan, quali sono le coppie che si sono lasciate? Temptastion Island questa estate si è rivelato un vero e proprio successo, nonostante le critiche da parte del pubblico. La prima coppia a uscire separata è stata quella di Sara Affi Fella e Nicola Panico a ritmo del tormentone "Sto scostumato". I due ragazzi napoletani circa un mese dopo però avevano deciso di riprovarci, anche se l'idillio amoroso è durato davvero poco e adesso Sara Affi Fella è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Subito dopo hanno annunciato la loro rottura anche Valeria Bigella e Alessio Bruno, ma i primi a scoppiare dopo Temptation Island sono stati i Lenticchi, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo... Una volta finita la loro relazione però ecco che tra i due comincia una guerra a suon di Instagram. Selvaggia Roma pronta a lanciare uno scoop Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo da questa estate sono riusciti ad animare il mondo di Instagram con i loro post provocatori. I Lenticchi, che avevano appassionato i fan di Temptation Island, in queste ultime settimane hanno animato una nuova guerra. In un primo momento Chiofalo ha lanciato sul web l'ipotesi che qualcuna delle "fidanzate" del reality fosse incinta... Adesso però sembra che la situazione a Selvaggia Roma e il suo ex sia sfuggita letteralmente di mano. Selvaggia sui social ha lanciato un messaggio specifico che annuncerebbe un grosso scoop a danno dell'ex fidanzato: "Sai benissimo i veri motivi della nostra rottura e se ci tieni tanto li renderò pubbliche…Gli adulti, solo per il piacere di prendere follower non pensano minimamente di scendere nel ridicolo". Cosa avrà mai fatto Francesco Chiofalo?

