Selective Outrage, speciale di Chris Rock su Netflix: trailer e data di uscita

Netflix ha annunciato la data di uscita dell’imminente speciale comico di Chris Rock, nonché il suo primo evento in streaming dal vivo a livello globale: “Selective Outrage”.

“Selective Outrage”, il secondo speciale del comico per Netflix, dopo “Tamborine” del 2018, andrà in streaming dal vivo il 4 marzo alle ore 22:00 E.T. (le 04:00 ora italiana).

Nell’annunciare lo show di Chris Rock, Netflix ha rilasciato sia un poster che un teaser trailer, in occasione del primo evento stand-up sulla piattaforma di streaming.

Robbie Praw, vicepresidente di Netflix, ha dichiarato: “Chris Rock è una delle voci comiche più iconiche e importanti della nostra generazione. Siamo entusiasti che il mondo intero possa assistere a un evento comico di Chris Rock dal vivo e far parte della storia di Netflix. Questo sarà un momento indimenticabile e siamo così onorati che Chris porti questa torcia”.

“Selective Outrage” di Chris Rock e lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022

Lo spciale comico di Chris Rock, “Selective Outrage”, in diretta su Netflix il 4 marzo 2023, segnerà potenzialmente la prima volta che il comico discuterà in modo così ampio dello schiaffo di Will Smith durante la cerimonia degli Oscar del 2022.

Lo schiaffo alla cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2022 ha visto Chris Rock rifiutarsi di sporgere denuncia, e contemporaneamente ha portato Will Smith ad essere bandito dalla cerimonia, essendogli stata vietata la partecipazione ai futuri eventi annuali dell’Accademia. Il divieto di partecipazione agli Oscar di Smith durerà 10 anni.

Chris Rock non ha ancora commentato pubblicamente lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022, anche se, secondo quanto riferito da alcune fonti, il comico avrebbe accennato all’accaduto durante vari spettacoli di cabaret che ha tenuto in tutto il paese nell’ultimo anno.