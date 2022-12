“Glass Onion: A Knives Out Mystery” è un successo: uscito su Netflix il 23 dicembre, è stato visto per 82.1 milioni di ore nei giorni di Natale.

“Glass Onion” su Netflix: visto per 82.1 milioni di ore nei giorni di Natale

Come previsto, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, nel giro di pochi giorni dal suo rilascio sulla piattaforma, ha conquistato la prima posizione nella classifica settimanale dei film di Netflix.

Il sequel del film “Knives Out”, diretto da Rian Johnson nel 2019, “Glass Onion” è stato visto per 82,1 milioni di ore dal 23 al 25 dicembre.

Secondo le stime di Netflix, dividendo le ore di visione per la durata del film e facendo alcuni calcoli, si conclude che circa 35 milioni di famiglie hanno visto “Glass Onion: A Knives Out Mystery” nei primi due giorni dall’uscita.

Il film “Glass Onion: A Knives Out Mystery” è arrivato su Netflix il 23 dicembre, dopo l’uscita nelle sale per un periodo limitato nel mese di novembre, esattamente un mese prima del suo debutto in streaming.

“Knives Out”: un franchise di grande successo

Il franchise di “Knives Out” ha segnato un investimento importante per Netflix, che nel 2021 ha pagato 450 milioni di dollari per i diritti di due sequel, più altri 40 milioni di dollari per produrre “Glass Onion”, il primo dei sequel previsti.

Resta da vedere se il colosso dello streaming otterrà un buon ritorno sull’investimento.

I due film del franchise di “Knives Out” realizzati fino ad ora hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica. Eppure, il numero di persone che lo hanno guardato (comunque molto alto), poteva essere ancora più elevato.

È rilevante comunque considerare che “Glass Onion” ha avuto una premiere natalizia, il che significa che più persone erano a casa per guardare i film, sebbene fossero anche riunite insieme, traducendosi in visualizzazioni combinate anziché visualizzazioni su più dispositivi, che sarebbero risultate in più ore di visualizzazione.

Si tenga anche conto del fatto che “Glass Onion” ha debuttato innanzitutto nelle sale cinematografiche, facendo registrare il più alto incasso per un’anteprima di Netflix al cinema. Quindi si può supporre che molte persone lo avessero già visto quando è stato rilasciato sulla piattaforma di streaming.

Infatti, sebbene le sale cinematografiche si siano rifiutate di commentare i numeri al botteghino del film, alcune fonti hanno riferito a Variety che “Glass Onion: A Knives Out Mystery” ha incassato circa 15 milioni di dollari nella prima settimana al cinema.

Pertanto, “Glass Onion” potrebbe essere ancora sulla buona strada per diventare un grande successo su Netflix.