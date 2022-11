Selena Gomez ha deciso di «sparire per un po’» dopo l’uscita del suo docufilm

Il 4 novembre 2022 il mondo intero conoscerà la vera Selena Gomez, attraverso il documentario My Mind & Me. La star dichiara che ora sparirà per un po’.

Selena Gomez: My Mind & Me è molto più di un semplice docufilm sulla vita di una popstar

Selena Gomez: My Mind & Me è il documentario che porta sullo schermo la malattia di Selena Gomez, debutta su Apple+ il 4 novembre 2022.

Due giorni prima del rilascio del suo docufilm, Selena Gomez accetta di essere intervistata da Rolling Stone: le dichiarazioni della stella di Disney lasciano il web senza parole, nessuno si aspettava tanta onestà.

Abbandonate da subito qualsiasi pregiudizio relativo ad un progetto di vanità: il documentario di Selena Gomez spiazza lo spettatore già nei primi 5 minuti, quando il malessere di Gomez la porta a cancellare in anticipo il Revival Tour del 2016 e a ricoverarsi in un centro per la salute mentale.

La successiva ora e mezza di riprese, metterà a nudo tutti gli ostacoli che Selena Gomez ha dovuto affrontare negli ultimi anni: sia contro l’invadenza dei tabloid e le opinioni del grande pubblico, ma più di ogni altra cosa My Mind & Me racconta la lotta di Gomez con se stessa.

Selena Gomez a Rolling Stone: i dubbi sul rilascio del suo documentario

Selena Gomez: My Mind & Me è un documentario così crudo e onesto che Selena Gomez ammette di essersi quasi tirata indietro una volta conclusa la produzione, pensando di non firmare per il rilascio della pellicola.

“Sono solo molto nervosa. Poiché ho la piattaforma che ho, è come se mi stessi sacrificando un po’ per uno scopo più importante. Non voglio che suoni drammatico, ma quasi non l’avrei fatto uscire. È l’onesta verità di Dio, alcune settimane fa non ero sicura di potercela fare“

Selena Gomez decide di sparire per un po’ a seguito del rilascio del suo docufilm

Selena Gomez, intervistata da Rolling Stone, afferma di essere pronta a fare promozione per il documentario, ma poi ha intenzione di andare a New York e scomparire per un po’ di tempo.

Gomez mostra all’intervistatrice una foto dell’appartamento che ha preso in affitto nella Grande Mela, e dichiara che: “Niente è paragonabile all’essere a casa con una coperta davanti al camino solo a leggere o guardare qualcosa”.

Selena Gomez prenderà del tempo per se stessa, sparirà dalla scena per un periodo più o meno lungo, non la si vedrà per un po’. Questo tempo le servirà per dedicarsi a se stessa e alla sua salute, fisica e mentale, dopo aver aperto il suo animo al mondo intero con il documentario My Mind & Me.

A conclusione dell’intervista afferma: “Questo è probabilmente il massimo che sentirete di me per un po’. Voglio che questo [il documentario] venga fuori, ma voglio anche lasciarmelo alle spalle. Ogni tanto è importante sparire“