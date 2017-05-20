Home Intrattenimento Selfie-Le Cose Cambiano 2 news Simona Ventura: pace fatta con Stefano Bettarini

di Redazione 20/05/2017

Se le sono detti di santa ragione, tramite avvocati, post sui social e mentre uno dei due era impegnato come concorrente di un reality, ma grazie a Selfie-Le Cose Cambiano 2, Simona Ventura e Stefano Bettarini possono scrivere finalmente la parola pace nel loro nuovo rapporto. I due sono stati una coppia per anni, finché, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio della separazione e del divorzio per i presunti tradimenti di lui. Anni dopo si sa il vero motivo della rottura, anche se Bettarini lo ha detto a tutta Italia durante una confidenza troppo spinta nella Casa del GF VIP insieme all’amico sportivo Clemente Russo (a cui questa bravata è costata l’espulsione). Chi lo avrebbe detto che sarebbe bastato un programma televisivo per fare pace? Eppure, per la ex coppia Stefano Bettarini e Simona Ventura è stato così. Selfie- Le Cose Cambiano ormai è iniziato da ben due settimane e le registrazioni vanno in onda ogni lunedì su Canale5. Se la prima puntata non ha convinto molto i critici ed è stata penalizzata dagli ascolti TV, le emozioni si sono fatte sentire grazie alle storie toccanti presentate dalla conduttrice e sottoposte ai mentori e ai giurati. Scopo del programma è cambiare in meglio la vita dei protagonisti, gente comune che vuole cambiare vita. Gente comune, ma anche VIP: non è passato inosservato il gesto affettuoso che Stefano Bettarini ha fatto verso Simona Ventura, ovvero prima della prima puntata di Selfie-Le Cose Cambiano, le ha augurato il in bocca al lupo per la seconda edizione del programma. La pace tra i due è sempre stata precaria, ma forse le rispettive esperienze in reality diversi, isolati dal mondo, hanno lasciato ai due ex coniugi il tempo di riflettere sulla loro vita e, per il bene dei loro figli, hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra e di fare la pace.

