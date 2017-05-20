Home Intrattenimento Giulia De Lellis e Andrea Damante Instagram: lieto annuncio per i Damellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante Instagram: lieto annuncio per i Damellis

di Redazione 20/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E’ passato quasi un anno da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno iniziato la loro bellissima storia d’amore: i due si sono conosciuti durante il programma di Maria De Filippi del pomeriggio di Canale5, Uomini e Donne. Seduto sul Trono Classico c’era Andrea, mentre Giulia era ancora solo una corteggiatrice. Man mano che le puntate andavano avanti, si sono innamorati perdutamente, e la ragazza di Pomezia l’ha spuntata su tutte. Andrea e Giulia da quel momento non si sono più lasciati, documentando ogni attimo della loro vita insieme su Instagram con dediche, foto e video in diretta. Il loro amore è resistito anche durante il Grande Fratello VIP : memorabile la lite in diretta con Asia Nuccetelli. Ora, un lieto annuncio corona l’amore dei Damellis. Un anno d’amore: è l’ambito traguardo che i Damellis hanno raggiunto. Andrea e Giulia festeggeranno il loro primo anno di relazione, anche se, da come si comportano, sembra che stiano insieme da più tempo. La bellissima dedica su Instagram scritta da Giulia De Lellis al fidanzato Andrea Damante ha già fatto il giro del web, per quanto è bella: “E Anche se #tusai già…Ero fiera di te un anno fa, caro Andrea Damante dei miei sogni, figurati ora che ho scoperto la meraviglia del tuo vivere. Buona fortuna a noi”. I fan dei Damellis stanno toccando il cielo con un dito: a dispetto di chi li voleva in crisi e insieme solo per fare business, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno risposto su Instagram come sanno fare meglio, ovvero far vedere quanto sono felici e innamorati. Il lieto annuncio di Giulia avrà una risposta dal diretto interessato? E soprattutto, come festeggeranno i due piccioncini questo lieto evento? Si sa che i due sono impegnatissimi con le rispettive carriere: Andrea fa il DeeJay in tutta Italia, mentre Giulia fa la modella e disegnatrice di una sua linea di costumi, oltre che youtuber in erba con il suo canale dedicato alla bellezza.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp