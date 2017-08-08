Selvaggia e Francesco di Temptation Island non convivono più, è crisi?
di Redazione
08/08/2017
La coppia sta per scoppiare?Nonostante le liti e le incomprensioni che hanno caratterizzato la permanenza di Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo a Temptation Island 2017, i due romani hanno lasciato il programma insieme. Dopo l’esperienza nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, le cose potrebbero essere andate male a giudicare dalle ultime news di gossip che circolano nell’ambiente. I due fidanzati stanno attraversando un periodo di crisi, o almeno, è questo quello che i fan hanno capito tramite i profili social dei loro beniamini, tanto che il personal trainer e la ballerina avrebbero deciso di non convivere più. Selvaggia e Francesco non trascorrono più 24 ore insieme: la decisione di stare lontani per un periodo è stata rivelata da Lenticchio con delle Instagram Stories, in quanto ha rivelato che si è alzato presto per andare a prendere la sua fidanzata e recarsi a Fiumicino. Dedica bizzarra da postare sui social visto che la coppia convive da diversi anni. Insomma, la separazione riguarda solamente la convivenza, non certo il voler stare insieme.
Temptation Island: Selvaggia e Francesco sono in crisi?Insomma, le voci di crisi sono molto insistenti, visto che Francesco ribadisce su Instagra che la sua donna rompe un po’ troppo spesso le scatole per ogni piccola cosa, mentre Selvaggia ha confessato sui social network di attraversare un momento nero. Dove sta la verità? Ma soprattutto, la single Desireè si farà avanti approfittando della crisi della coppia?
