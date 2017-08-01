Cachet da urlo per i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2017
di Redazione
01/08/2017
Temptation Island 4 è finito: quanto hanno guadagnato i concorrenti?È calato il sipario su Temptation Island 2017, il docu-reality di Canale 5 che ha reso il lunedì sera in tv più leggero. Tanti i nuovi personaggi lanciati in questa edizione che è stata seguitissima e un dubbio si è insinuato nei telespettatori: i concorrenti di Temptation Island 4 sono attori? Il sito Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba nelle scorse ore, svelando che tentatori e tentatrici sono degli attori che recitano un copione, per partecipare a Temptation Island 2017 hanno percepito un cachet di 900 euro a settimana. Il docu-reality prodotto dalla Fascino non ‘promuove’ certo la spontaneità visto che è stato scritto un copione seguendo le dinamiche delle coppie. A quanto pare tentatori e tentatrici non potevano mettere in atto le migliori tecniche di seduzione proprio per non compromettere i già fragilissimi equilibrio. Strategie e intrighi dunque sarebbero stati studiati a tavolino, forse è proprio per questo che lo show è stato premiato dal pubblico.
Chi ha pilotato Temptation Island 4?Sempre secondo Dagospia, i ‘burattinai’ (concedeteci il termine) sarebbero gli autori Fabio Pastrello e Claudio Leotta. I tentatori e le tentarici preferiti dalla redazione, ricevevano delle istruzioni e ogni iniziativa personale era bocciata. Davide Farina ha manifestato più volte la sua intenzione di uscire con Alessia, ma glielo hanno negato. Inoltre qualcuno dei concorrenti di Temptation Island 2017 è pronto a dire tutta la verità perché si è lamentato del compenso. La Fascino avrebbe sborsato 1800 euro lordi oltre a vitto e alloggio per due settimane a Santa Margherita di Pula. Queste nuove voci si aggiungono alle altre secondo cui il lieto fine tra le coppie sarebbe anch'esso stato studiato a tavolino ed è solo una finzione. Voi cosa ne pensate?
Redazione