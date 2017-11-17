Sesso in inverno, 5 motivi per farlo

Sapevate che fare sesso nei mesi freddi aiuta a mantenerci in forma e fa bene alla salute? Questi sono solo alcuni dei validi motivi per cui vale la pena intensificare l'attività sotto le lenzuola. Il sesso infatti è considerato un vero e proprio sport quindi i benefici sono simili. Scopriamo insieme nei dettagli perché è importante spegnere l'eros in inverno.

Il sesso fa bene alla salute

In estate i “pruritini” aumentano perché ci sentiamo più liberi e spensierati e vogliamo divertirci. Complici le alte temperature le donne scoprono molti centimetri di pelle stuzzicando il partner. In inverno invece tra freddo e malanni di stagione si tende ad essere meno attivi dal punto di vista sessuale ma è un vero peccato visto che si sono tantissimi benefici per la nostra salute.

Purtroppo in inverno il desiderio sessuale diminuisce anche a causa del calo del testosterone e le giornate più corte tendono ad influenzare in maniera negativa l'umore, tanto che non si ha voglia di fare niente e le donne in particolare amano vestirsi a strati con maglioni abbondanti e i calzettoni della nonna “ammazzasesso”. La prima cosa da fare è quella di provare a diventare più sensuali usando lingerie sexy magari acquistata proprio per l'occasione. Secondo Chiara Simonelli, sessuologa dell'Università La Sapienza, la donna deve imparare a piacersi perché è un “ottimo afrodisiaco”. Durante il rapporto sessuale devono essere attivati i senti e per risvegliare gli ormoni si può giocare con i profumi e i sapori.

Perchè fare sesso in inverno?

Dopo aver scoperto come risvegliare la passione nascosta sotto centimetri di felpone di pile dobbiamo spiegarci perché fare sesso in inverno. L'ultima ricerca sul tema suggerisce che ci sono 5 motivi, li elenchiamo di seguito: