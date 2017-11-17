Sesso in inverno, 5 motivi per farlo
di Redazione
17/11/2017
Sapevate che fare sesso nei mesi freddi aiuta a mantenerci in forma e fa bene alla salute? Questi sono solo alcuni dei validi motivi per cui vale la pena intensificare l'attività sotto le lenzuola. Il sesso infatti è considerato un vero e proprio sport quindi i benefici sono simili. Scopriamo insieme nei dettagli perché è importante spegnere l'eros in inverno.
Il sesso fa bene alla salute
In estate i “pruritini” aumentano perché ci sentiamo più liberi e spensierati e vogliamo divertirci. Complici le alte temperature le donne scoprono molti centimetri di pelle stuzzicando il partner. In inverno invece tra freddo e malanni di stagione si tende ad essere meno attivi dal punto di vista sessuale ma è un vero peccato visto che si sono tantissimi benefici per la nostra salute.
Purtroppo in inverno il desiderio sessuale diminuisce anche a causa del calo del testosterone e le giornate più corte tendono ad influenzare in maniera negativa l'umore, tanto che non si ha voglia di fare niente e le donne in particolare amano vestirsi a strati con maglioni abbondanti e i calzettoni della nonna “ammazzasesso”. La prima cosa da fare è quella di provare a diventare più sensuali usando lingerie sexy magari acquistata proprio per l'occasione. Secondo Chiara Simonelli, sessuologa dell'Università La Sapienza, la donna deve imparare a piacersi perché è un “ottimo afrodisiaco”. Durante il rapporto sessuale devono essere attivati i senti e per risvegliare gli ormoni si può giocare con i profumi e i sapori.
Perchè fare sesso in inverno?
Dopo aver scoperto come risvegliare la passione nascosta sotto centimetri di felpone di pile dobbiamo spiegarci perché fare sesso in inverno. L'ultima ricerca sul tema suggerisce che ci sono 5 motivi, li elenchiamo di seguito:
- Abbassa il colesterolo: Prima di assumere farmaci contro il colesterolo provate a divertirvi con il partner, le statine sono abbastanza forti, una sessione di sesso invece contrasta soprattutto il colesterolo cattivo;
- Rafforza il sistema immunitario: Giocare sotto le lenzuola stimola la produzione di anticorpi, quindi il sesso previene l'insorgere di raffreddore e influenza;
- Fa dimagrire: Se non volete iscrivervi in palestra non vi resta che dedicarvi anima e corpo al sesso nel vero senso della parola perché una sessione da un'ora aiuta a bruciare circa 200 calorie;
- Rallenta l'invecchiamento: Pelle spenta? Perdita di capelli? Piuttosto che spendere lo stipendio in integratori aumentate l'attività sessuale (almeno 3 volte a settimana), la pelle diventa più giovane e luminosa e anche i capelli ne trarranno beneficio;
- Evita l'insonnia: Ricordate la tabaccaia del film Amelie che era sempre triste e nervosa, dopo aver fatto sesso è rinata e l'ultima ricerca ha dimostrato che aiuta il corpo a rilassarsi migliorando anche la qualità del sonno (altro che materassi in lattice!).
