Piangere dopo aver fatto sesso è normale, lo dice la scienza
di Redazione
16/08/2017
Le lacrime dopo l’orgasmo sono normali per uomini e donneLa saggezza degli antichi aveva colto la sensazione di tristezza che accompagna soprattutto le donne, ma anche gli uomini, dopo i rapporti intimi, con la frase “Post coitum, omne animale triste est”. La scienza medica ha riconosciuto la tristezza postcoitale una condizione reale e psicofisica , in base allo studio condotto dall’Università del Maryland Medical Centre e dall’Università George Washington. L’orgasmo durante il sesso, oltre ad avere dei benefici per la salute, presenterebbe degli spiacevoli effetti collaterali. Perché la scienza considera normale piangere dopo il sesso?
Lacrime dopo orgasmo, perché alcuni piangono dopo il sessoUno dei fenomeni più comuni dopo l’orgasmo è quello delle lacrime: questa reazione è comune in entrambi i sessi, ma è più frequente nelle donne. Il momento di tristezza dopo il coito non è da considerarsi un’anomalia, anzi, è il segno che il rapporto sessuale è stato molto travolgente. Secondo la ricerca della Queensland University of Technology, in Australia, a vivere questa singolare esperienza sono il 46% delle donne, ma non per traumi o frustrazioni: la sensazione di tristezza che accompagna dopo il rapporto col partner è semplicemente fisiologico. Subito dopo aver raggiunto l’orgasmo, ovvero il culmine del piacere sessuale, si ha un calo di ossitocina e delle endorfine, gli ormoni del benessere, e si ha un abbattimento totale. La tristezza post sesso, dal lato psicologico, deriverebbe dall’aver vissuto una esperienza molto intensa e coinvolgente, tanto da lasciare un senso di malinconia quando finisce. Insomma, se dopo aver fatto l’amore si piange, significa che tutto è andato bene. Altri effetti collaterali dopo un orgasmo sono sonnolenza, starnuti e debolezza. Addirittura la scienza medica riconosce la sindrome della malattia post-orgasmica, la quale si manifesta con stanchezza e febbre, mentre la disforia postcoitale fa riferimento alla depressione dopo orgasmo, facendo piangere in maniera copiosa, ma anche dolori in varie parti del corpo, mal di testa e, nei casi gravi, perfino crisi epilettiche.
