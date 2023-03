Jimin dei BTS rilascia “Set Me Free Pt.2”: è il primo singolo del suo album di debutto da solista “FACE”, in uscita il 24 marzo.

“Set Me Free Pt.2” di JIMIN: il primo singolo per il suo album di debutto

La carriera da solista di Jimin dei BTS è ufficialmente iniziata con il rilascio di “Set Me Free Pt.2”. La nuova canzone è disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme, mentre su YouTube è accompagnata da uno spettacolare video musicale.

L’annuncio del nuovo brano è arrivato a inizio settimana. Rilasciato allo scoccare della mezzanotte tramite HYBE LABELS, “Set Me Free Pt.2” è il primo singolo che anticipa il debutto di Jimin da solista con l’album “FACE”.

Il video musicale è stato diretto da Oui Kim, e vede Jimin al centro dell’attenzione e dell’azione, circondato da dozzine di ballerini che si fanno strada nel “dramma gloriosamente coreografato” (come scrive Billboard) del MV.

In un’intervista con Consequence durante la quale si è parlato della nuova canzone e del prossimo disco, Jimin ha spiegato che nel girare il video musicale di “Set Me Free Pt.2”, hanno innanzitutto cercato di concentrarsi sulla performance, in modo da esprimere attraverso essa “l’atmosfera davvero intensa della canzone”.

“Il punto chiave era la libertà – spiega Jimin – e in realtà all’epoca stavamo bevendo. Questa è l’ultima traccia dell’album; l’ultima delle emozioni. È molto intenso, quindi volevo annunciare un “Jimin solista” con grande impatto“.

Jimin solista: una carriera appena iniziata e già piena di successi

“FACE”, il primo album da solista di Jimin dei BTS, uscirà il 24 marzo. Lo stesso giorno, Jimin condividerà anche il video musicale del secondo singolo “Like Crazy”, che è stato co-scritto dal suo compagno di band, RM.

Più di recente, Jimin ha ottenuto il suo primo ingresso da solista nella Billboard Hot 100, con “Vibe”, il nuovo singolo del membro dei BIGBANG, Taeyang.

All’inizio di questo mese, l’idolo del K-pop ha anche fatto un regalo anticipato alla sua ARMY, rendendo disponibili per la prima volta i suoi brani da solista “Promise” e “Christmas Love” sui servizi di streaming. In precedenza le due canzoni erano disponibili in streaming solo sugli account BTS Soundcloud o YouTube ufficiali.

Inoltre, solo pochi minuti fa l’account Twitter ufficiale di “The Tonight Show” con Jimmy Fallon ha fatto sapere che Jimin si esibirà con “Set Me Free Pt.2” per la prima volta dal vivo proprio durante lo show, nei giorni 23 e 24 marzo.