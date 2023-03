“The Eras Tour” sta per iniziare e per celebrare il ritorno sul palco di Taylor Swift, la superstar ha rilasciato quattro nuove canzoni.

Taylor Swift rilascia quattro nuove canzoni per celebrare l’inizio del tour

Come se l’inizio del tanto atteso The Eras Tour di Taylor Swift non fosse già abbastanza entusiasmante, la superstar ha aggiunto all’hype quattro nuove canzoni.

Come suo solito, non ci sono state lunghe attese: Taylor Swift ha scritto sui suoi profili social che avrebbe rilasciato quattro nuovi brani e otto ore dopo eccoli disponibili in streaming su tutte le principali piattaforme.

“Per celebrare il The Eras Tour, rilascerò quattro canzoni inedite a mezzanotte”, poche semplici parole che hanno ribaltato il web. Le quattro tracce in questione sono: due ri-registrazioni dei brani di Swift inseriti nella colonna sonora di The Hunger Games, “Eyes Open (Taylor’s Version)” e “Safe & Sound (Taylor’s Version)” con Joy Williams e John Paul White; “If This Was a Movie (Taylor’s Version)”, pubblicata per la prima volta nel disco del 2010 “Speak Now”; e una canzone inedita scritta nel 2019 intitolata “All of the Girls You Loved Before”.

Quest’ultima, “All of the Girls You Loved Before”, è probabilmente una delle canzoni che Taylor Swift ha scritto per il suo album “Lover”, e che aveva infine deciso di non inserire nel disco.

Per quanto riguarda “If This Was a Movie (Taylor’s Version)”, la prima versione della canzone risale al 2010, anno di pubblicazione di “Speak Now”, il disco che Taylor Swift, allora ventenne, ha scritto completamente da sola. Negli ultimi video musicali della superstar, sono diversi gli indizi che fanno pensare all’imminente rilascio di “Speak Now (Taylor’s Version)”. Il fatto che Taylor abbia già registrato “If This Was a Movie (Taylor’s Version)” avvicina sempre più l’attesissimo disco.

The Eras Tour inizia oggi!

Intanto ci si prepara all’inizio del tour: l’appuntamento con il primo concerto del The Eras Tour è previsto per il 17 marzo 2023 a Glendale, in Arizona, che è stata temporaneamente ribattezzata “Swift City” in onore dell’imminente arrivo di Swift.

Per adesso sono state annunciate solo le date statunitensi del tour, e mentre gli americani si preparano ai loro concerti, il resto del mondo attende pazientemente l’annuncio delle date internazionali.

The Eras Tour, nei principali stadi statunitensi, segna il ritorno di Taylor Swift sul palco dopo cinque anni. Nel 2018 si è concluso il Reputation Stadium Tour, e l’attesa per nuovi concerti era tale che i biglietti sono andati sold-out in pochi minuti. Ticketmaster è andato in tilt ed è stata aperta anche una causa per fare chiarezza sulle politiche di prezzo del sito che detiene il monopolio del ticketing.

Insomma, dopo tante vicissitudini, il giorno tanto atteso è arrivato. E a tutti coloro che stasera vedranno Taylor Swift in concerto: buon divertimento!