Siccità, emergenza a Roma: i consigli del comune per risparmiare l’acqua

Stop acqua a Roma, Nicola Zingaretti chiede ad Acea una proposta alternativa al razionamento delle risorse idriche

È emergenza idrica nella capitale. Nei prossimi giorni non ci sono in agenda incontri tra la Regione Lazio e Acea che è stata sollecitata dal presidente Nicola Zingaretti a trovare un piano alternativo al prelievo dal Lago di Bracciano, già a rischio ambientale. Ma è un botta e risposta tra l’azienda di piazzale Ostiene e i vertici regionali che si sono messi a disposizione per la ‘captazione’ di altre fonti e quindi di un piano B. Sono 20 in totale i comuni in cui è in corso il razionamento delle risorse idriche da parte di Acea. Lo stop acqua avviene solo per alcune ore a settimana e non per 8 ore così come ipotizzato.

Pinuccia Montanari, assessore all’ambiente di Roma pubblica su Facebook i consigli anti-spreco

Il razionamento idrico a Roma inizia a fare davvero paura, così dal Campidoglio è arrivato un decalogo con delle buone pratiche. Nel manifesto condiviso su Facebook si leggono consigli tipo controllare i rubinetti e usare il dispositivo per il risparmio idrico, inoltre sarebbe meglio fare la doccia ed evitare il bagno e non far scorrere l’acqua mentre si lavano i denti. Per quanto riguarda lo scarico invece usare quello differenziato, e optare per il ciclo economico a lavatrice e lavastoviglie. Eventuali perdite e guasti devono essere segnalati al numero verde e a tutti gli appassionati di giardinaggio che più di tutti sprecano acqua, si suggerisce di innaffiare le piante con l’acqua di lavaggio di frutta e verdura o installare piccoli impianti di irrigazione programmabili.

Nei commenti sono segnalate anche delle perdite d’acqua nelle reti cittadine e come dichiarato dall’assessore Pinuccia Montanari, Roma dopo decenni sta investendo sulla manutenzione. L’uso razionale dell’acqua però è l’unica strategia per far fronte alla crisi idrica e per scongiurare il razionamento che dovrebbe partire già dal prossimo 29 luglio in mancanza di un accordo. Il meteo intanto annuncia un abbassamento delle temperature e l’arrivo della pioggia.