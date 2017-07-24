Calabria, coppia omosessuale respinta da un B&B
Il messaggio che due ragazzi di Napoli si sono visti recapitare dal titolare di una casa vacanze della frazione di Santa Maria a Ricadi, vicino a Tropea in Calabria, non appena si è reso conto che i suoi ospiti erano due uomini. L’episodio di omofobia è stato reso noto all’Arcigay di Napoli, al quale i due giovani omosessuali si sono rivolti per raccontare tutta la storia e del messaggio del titolare del B&B, oltre a renderla virale sui social. Gennaro e il suo compagno volevano trascorrere qualche giorno di ferie in Calabria ad agosto, ma la doccia gelata ricevuta dal titolare del B&B di certo non se l’aspettavano, tanto che ha pensato subito ai cartelli nazisti esposti fuori dai negozi, con scritto che l’ingresso era proibito ai cani e agli ebrei. La storia dei due ragazzi è stata pubblicata anche su Facebook e questo il posto che il linguista Massimo Arcangeli ha elaborato: “Io ed il mio compagno eravamo alla ricerca di una struttura dove poter trascorrere alcuni giorni di vacanza a fine agosto. Dopo alcune ricerche abbiamo deciso di prenotare una guest house a Santa Maria dove offrivano l'uso esclusivo di una dependance e di una piscina privata. Dopo regolare prenotazione on line sulla piattaforma Booking.com, venerdì sera siamo stati contattati tramite WhatsApp dal proprietario della struttura, che ha chiesto alcune informazioni aggiuntive (in particolare, voleva sapere da dove venissimo) e abbiamo approfittato per chiedergli delucidazioni in merito all'uso della casa e dei servizi offerti, e alle modalità di pagamento. Dopo averci congedati, il proprietario ha però ritenuto opportuno fare una precisazione importante, in toni anche visibilmente imbarazzati: Non accettiamo gay ed animali.” Il Comitato Provinciale Arcigay di Napoli si dice indignato e disgustato da questo episodio di pura omofobia, soprattutto ora che ci si interroga sulle unioni di qualsiasi genere. E Gennaro ha pensato a che impatto potesse avere un messaggio del genere a un ragazzo più giovane, visto che sia lui, sia il suo compagno, ci sono rimasti molto male, sottolineando che nessuno deve sentirsi inaccettato. Ma qualcosa si sta muovendo: la casa vacanze potrebbe essere esclusa dal sito Booking.com e da tutti i siti di prenotazione turistica, perché non adeguano le logiche commerciali e praticano razzismo e antidemocrazia. E ci si augura un intervento del Comune e della Regione Calabria per prevenire queste discriminazioni.
