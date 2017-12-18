Silvia Provvedi, gesto estremo per Fabrizio Corona: Natale in carcere?

La cantante Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio Corona, ha deciso di stare accanto all'ex re del gossip sia a Natale che a Capodanno. La brunetta del duo Le Donatella lo ha confessato al settimanale Nuovo.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: amore oltre le sbarre

La relazione tra Corona e la Provvedi procede a gonfie vele nonostante da un anno Fabrizio sia in carcere. Il loro sentimento è così forte che ha superato molti ostacoli e Silvia non ha mai abbandonato il fidanzato in questo lungo anno in cui sono stati divisi. La Provvedi spera che Fabrizio Corona torni a casa per Natale (domani ci sarà una nuova udienza del processo), ma se ciò non accadrà, sarà lei che andrà nel carcere di San Vittore. Come dichiarato al settimanale nuovo, la Vigilia di Natale e la notte di San Silvestro, rinuncerà a tutto pur di stare accanto a Fabrizio. Grazie ad un contratto di convivenza firmato a gennaio, la fidanzata di Corona può andare in carcere.

La proposta di matrimonio

Corona e la fidanzata si sono conosciuti a luglio del 2015, quando Fabrizio era nella comunità Exodus di Don Mazzi. Il loro rapporto era esclusivamente professionale ma, incontro dopo incontro, hanno scoperto di provare qualcosa e la loro relazione è finita su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip. Quando Fabrizio Corona è tornato in libertà sono andati a convivere a Milano, poi il nuovo arresto. Durante la detenzione, Corona ha fatto anche la proposta di matrimonio a Silvia Provvedi.

Silvia Provvedi a Dance Dance Dance

Nell'intervista rilasciata a Nuovo, la Provvedi ha svelato anche che da gennaio sarà impegnata con la sorella Giulia a Dance, Dance, Dance il talent di sky. In vista della competizione Le Donatella si sono sottoposte ad una serie di allenamenti che le mettono a dura prova. A quanto pare Fabrizio Corona continua a sostenere le sorelle e riguardo il talent ha detto che se non vinceranno lascerà Silvia. L'ex re del gossip è fiero del suo percorso artistico e la sprona a fare sempre di più e meglio. Che coppia!