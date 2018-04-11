Sindrome di Brugada, perché si muore all'improvviso come Davide Astori?

La morte del calciatore della Fiorentina, Davide Astori, ha lasciato tutti senza parole. Tra le possibili cause della scomparsa potrebbe esserci la Sindrome di Brugada. Scopriamo insieme cos'è e cosa succede a chi ne è affetto.

Arresto cardiaco improvviso

Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, è morto a 31 anni per un arresto cardiaco sopraggiunto in piena notte. Nelle ultime ore si parla della Sindrome di Brugada che potremmo definire come un cortocircuito che spegne il cuore e colpisce soprattutto i giovani. Dopo la morte di Astori è stata disposta l'autopsia che ha confermato che il decesso è avvenuto nel sonno all'improvviso per un arresto cardiaco. Le visite mediche svolte regolarmente negli anni della carriera calcistica e i test fisici a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato problemi al cuore o anomalie ecco perché oggi si parla della Sindrome di Brugada.

Che cos'è la Sindrome di Brugada

Ad uccidere Davide Astori potrebbe essere stata questa sindrome dal nome strano e “spagnoleggiante”. È considerata la prima causa di morte improvvisa e per fare chiarezza citiamo lo studio di Carlo Pappone dell'Irccs Policlinico San Donato pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology. L'esperto ha lavorato a stretto contatto con Josep Brugada, da qui il nome della sindrome. Oggi ci sono circa 350 pazienti che sono stati operati per superare il problema ma la morte improvvisa colpisce 3 milioni di persone al mondo. Per diagnosticare la Sindrome è fondamentale un elettrocardiogramma e lo studio della superficie epicardica del ventricolo destro.

La morte di Davide Astori ha lasciato un grande vuoto nel mondo nel calcio ma conoscere cosa è successo può aiutare tanti giovani a conoscere i rischi della Sindrome di Brugada e gli accertamenti a cui sottoporsi

