Home Attualità Morte Astori autopsia, la famiglia nomina un consulente

di Redazione 06/03/2018

La morte di Astori sembra essere avvolta nel mistero. Quella che sembrava essere una disgrazia derivante da un malore improvviso potrebbe nascondere qualcosa di più, tanto che il procuratore di Udine ha deciso di aprire un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. In queste ore i medici legali stanno svolgendo l'autopsia sul corpo del calciatore e la famiglia nomina un consulente Davide Astori, la Fiorentina rinnova il contratto La morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, come già accennato ha lasciato sconvolti i tifosi e gli esponenti del mondo del calcio ma non... Sono diversi gli esponenti del mondo dello spettacolo che in queste ore hanno manifestato il loro appoggio e cordoglio nei confronti della compagna l'attrice Francesca Fioretti è la figlia di 2 anni Vittoria. La società della Fiorentina domenica ha dichiarato che Davide Astori era stato giudicato in perfetta salute, la conferma di quanto detto deriva dalle visite mediche fatte prima della conferma contratto. In queste ultime ore però ciò che ha fatto molto discutere è il gesto che la società calcistica voluto fare nei confronti della compagna Francesca Fioretti. La Fiorentina rinnova il contratto a Davide Astori e verserà lo stipendio alla compagna è la figlia Vittoria. Davide Astori i funerali a Firenze La scelta della società calcistica della Fiorentina ha davvero commosso il popolo italiano, mattina hanno considerato un gesto dovuto è che molte aziende dovrebbero prendere come esempio anche se in ambito più piccolo, dato che sono davvero tante le vedono in Italia che subito dopo la morte del marito faticano a varcare il lunario. In attesa dei funerali di Davide Astori che si terranno giovedì a Firenze, il procuratore di Udine ha deciso di aprire il caso con omicidio colposo a carico di ignoti disponendo così l'autopsia. La famiglia di Davide Astori nomina un consulente La scelta fatta dalla Procura di Udine ha mobilitato anche la famiglia di Davide Astori che nomina un consulente, al fine di assistere durante l'autopsia sul corpo del capitano della Fiorentina. Come abbiamo appena accennato la società calcistica ha dichiarato che il loro capitano si trovava in perfetta salute, come confermato dai medici che avevano dato il loro parere positivo per il rinnovo del contratto. Cosa posso aver ucciso Davide Astori al momento sembra essere un mistero, l'unica certezza al momento è che l'uomo è stato stroncato da un arresto cardiaco a soli 31 anni domenica mattina. La vicenda Dunque potrebbe nascondere un retroscena molto più tragico?

