Sion, arriva in Italia l'auto elettrica e solare

Sion l'auto del domani: maggiori dettagli

Sion, una proposto disponibile già in Italia

Firenze: 17 marzo;

18 marzo Genova;

21 marzo, 22 marzo Torino;

23 marzo, 24 marzo Milano.

Ai giorni d'oggi l'ecologico sta sbancando in tutto il mondo, divenendo sempre più importante e per questo usato in tutti i settori. E pare sia arrivata anche la nuova auto ecologica che ha il nome di Sion. Oltre ad essere, Sion è anche fotovoltaica e questo favorisce la diminuzione dell'inquinamento ambientale. Ilad un prezzo molto modico.Molte delle ultime discussioni hanno rimarcato l'importanza di avere dei veicolo elettrici per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento che nel corso degli anni è stato sempre più alto. In molti si domandano però se utilizzare auto elettriche può davvero evitare l'inquinamento ambientale Se l'energia elettrica viene prodotta attraverso gli idrocarburi, non farebbe la differenza sul piano dell'inquinamento; se invece l'energia nasce per mezzo di fonti rinnovabili e pulite, la vicenda si ribalta del tutto. Molto dipende anche dal tipo di batterie usate all'interno del veicolo, dalla ricarica e dall'autonomia.Sion disponibile anche in Italia grazie. Di certo il veicolo rappresenta una grande novità ancora tutta da testare, a partire dall'energia solare che può essere utilizzata in diversi modi, anche nelle auto o in generale nei veicoli mobili. L'auto elettrica solare Siondai più curiosi attraverso un vero e proprio tour organizzato dall'azienda per far conoscere l'auto a tutti i cittadini. Le date sono:Il costo previsto da listino è diGrazie alla presenza di celle che rigerano l'energia solare in elettrica, Sion ha. Quindi le nuove auto sperano di raggiungere l'ecologico, sempre più voluto da cittadini italiani ed europei. In Italia tra un po' arriverà anche la Nissan Leaf, auto elettrica che ha già visto 10 mila ordini arrivare in tutta Europa.