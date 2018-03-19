Sion, arriva in Italia l'auto elettrica e solare
di Redazione
19/03/2018
Ai giorni d'oggi l'ecologico sta sbancando in tutto il mondo, divenendo sempre più importante e per questo usato in tutti i settori. E pare sia arrivata anche la nuova auto ecologica che ha il nome di Sion. Oltre ad essere un'Auto Elettrica, Sion è anche fotovoltaica e questo favorisce la diminuzione dell'inquinamento ambientale. Il veicolo è disponibile anche in Italia ad un prezzo molto modico.
Sion l'auto del domani: maggiori dettagliMolte delle ultime discussioni hanno rimarcato l'importanza di avere dei veicolo elettrici per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento che nel corso degli anni è stato sempre più alto. In molti si domandano però se utilizzare auto elettriche può davvero evitare l'inquinamento ambientale Se l'energia elettrica viene prodotta attraverso gli idrocarburi, non farebbe la differenza sul piano dell'inquinamento; se invece l'energia nasce per mezzo di fonti rinnovabili e pulite, la vicenda si ribalta del tutto. Molto dipende anche dal tipo di batterie usate all'interno del veicolo, dalla ricarica e dall'autonomia.
Sion, una proposto disponibile già in ItaliaSion disponibile anche in Italia grazie all'azienda Motors di Monaco. Di certo il veicolo rappresenta una grande novità ancora tutta da testare, a partire dall'energia solare che può essere utilizzata in diversi modi, anche nelle auto o in generale nei veicoli mobili. L'auto elettrica solare Sion può essere testata dai più curiosi attraverso un vero e proprio tour organizzato dall'azienda per far conoscere l'auto a tutti i cittadini. Le date sono:
- Firenze: 17 marzo;
- 18 marzo Genova;
- 21 marzo, 22 marzo Torino;
- 23 marzo, 24 marzo Milano.
