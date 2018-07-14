Siti di incontri: quando la chat aiuta in amore?
di Redazione
14/07/2018
Con internet oggi si fa praticamente di tutto, anche trovare l’amore attraverso siti di incontri. Tuttavia a volte il destino mette male lo zampino, soprattutto per chi ha qualcosa da nascondere. Almeno è quanto accaduto in un paesino del salernitano, dove un episodio particolare in merito, ha fatto divertire gli abitanti, che si sono giocati numeri (tipico dei napoletani) ma che ha anche portato il divorzio di una coppia.
Siti di incontri: quando all’appuntamento al buio arriva tua cognataUn uomo sposato solito collegarsi su siti di incontro, conosce una donna in una chat erotica, e le chiede di trascorrere con lui una notte rovente in albergo. Poi, però, al momento dell’incontro lo shock clamoroso: la donna cpn cui scambiava messaggi in rete era in realtà la cognata, cioè la sorella della moglie. E così la tarantella napoletana è iniziata. Infatti la donna, non ha potuto non raccontare tutto alla propria sorella, e la reazione è più che immaginabile. La donna tradita ha immediatamente chiesto il divorzio al marito fedifrago, e per giunta una richiesta di risarcimento. L’episodio è stato a Scafati, in provincia di Salerno. L'uomo, a quanto si dice era un assiduo frequentatore di chat di incontri, ma stavolta nel prendere appuntamento con una donna per passare una serata in un albergo ad ore di Nocera Inferiore, il giro gli è andato male. Possiamo solo immaginare al momento dell'incontro, lo stupore nel ritrovarsi davanti una donna che era in realtà la cognata. A quel punto, si è arrampicato sugli specchi provando anche a convincerla a non raccontare niente alla propria compagna, ma la donna, molto più che contrariata, avrebbe subito raccontato tutto alla sorella. Una volta venuta a conoscenza di tutto, la donna non ha battuto ciglio ed è subito andata da un avvocato per dare via alle pratiche per la separazione e per il risarcimento dei danni morali. Allo stesso tempo, ha persino deciso di cacciare il marito di casa, facendogli trovare piena la valigia fuori dalla porta. A Scafati, nel frattempo, l’episodio è diventato così virale che non appena si è diffusa la notizia, infatti, in molti hanno voluto giocarsi numeri a Lotto, da bravi fedeli della smorfia.
Siti di incontri: l’amore dietro l’angoloAneddoto negativo a parte, pur dovendo fare la massima attenzione sulla buona fede e sulla sincerità di chi si incontra, sono molte le persone che cercano su siti di incontri o chat la propria anima gemella. Oggi sembra difficile un approccio classico come vuole la tradizione, per questo sono sorte molte piattaforme che hanno messo a disposizione degli utenti un vasto elenco di persone pronte a trovare l’amore virtualmente. Ci si iscrive, si compila un form in cui si indicano le proprie caratteristiche o le proprie passioni, e si entra in un mondo virtuale per chiacchierare e conoscere gente, finché non scatta la scintilla con qualcuno in particolare. E una volta pronti a fare il grande passo si può chiedere un appuntamento, per capire se le stesse belle sensazioni vissute in chat valgono anche di persona. Non sono poche le coppie nate in rete, e bugiardi a parte come l’uomo di Salerno, la maggior parte di chi si iscrive lo fa davvero nella speranza di inciampare nella tanto attesa e desiderata anima gemella. Non resta altro che provare e incrociare le dita. L’amore è dietro l’angolo…del web.
Articolo Precedente
Condizionatore fisso o portatile in offerta Amazon Prime: quale scegliere?
Articolo Successivo
Aggiornamento Whatsapp: arriva il "segna come già letto"?
Redazione