Aggiornamento Whatsapp: arriva il "segna come già letto"?

Aggiornamento Whatsapp: arriva il "segna come già letto"?

di Redazione 14/07/2018

Gli sviluppatori di Whatsapp sono pronti a introdurre una nuova, innovativa, funzione all'interno dell'app di messagistica più famosa al mondo. Non si tratterà di un aggiornamento Whatsapp rivoluzionario, ma potrebbe semplificare nettamente l'esperienza degli utenti sulla piattaforma. A breve, infatti, potrebbe essere introdotto il "segna come già letto" direttamente dalla chat. In questo modo, non ci sarà bisogno di aprire la chat per segnare come visualizzato il messaggio. Intanto, si è al lavoro per poter realizzare, allo stesso modo, un tasto per silenziare i messaggi. Aggiornamento Whatsapp: come funzionerà il segna come già letto Il nuovo aggiornamento Whatsapp potrebbe portare a un nuovo modo per approcciare ai messaggi già letti. Per poter visualizzare un messaggio, fino ad ora bisognava aprire direttamente una chat. Adesso, con il "segna come già letto" non ci sarà bisogno di farlo, ma si potrà indicare la visualizzazione semplicemente premendo un tasto che comparirà a fianco delle notifiche. Le indiscrezioni sono state riportate da WABetaInfo, e hanno parlato della possibilità di poter introdurre questo nuovo tasto nella piattaforma di messaggistica. Gli sviluppatori sarebbero già al lavoro per cercare di capire come potrà essere utilizzato il tasto e dove dovrà essere posizionato; per ora, dunque, il tutto è semplicemente in fase di test. Con questo semplice ma efficace aggiornamento Whatsapp, l'interazione con il pannello delle notifiche sarà ancor più immediata e proficua. Le altre novità in arrivo In fase di test non è soltanto il "segna come già letto", ma anche altre possibili novità in arrivo da parte degli sviluppatori dell'app di messagistica. L'aggiornamento Whatsapp potrebbe portare non solo a questo tasto, ma anche ad altri simili, con finalità certamente differenti. Il primo dei quali è il tasto per silenziare le notifiche: fino ad ora per farlo bisognava interagire con la chat, adesso invece - con l'aggiornamento - si potrà fare anche dalle notifiche. Tutte le novità sono in via di sperimentazione, e non è possibile sapere, per ora, quando ci sarà la data di rilascio. Il tutto dipenderà, ovviamente, dal risultato dei test che si stanno effettuando.

