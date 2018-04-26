Skype Down oggi 26 aprile 2018: l'app non funziona

Skype non funziona. #SkypeDown non è ancora tra le tendenze di Twitter ma molti utenti segnalano con l'hashtag i problemi nell'invio e nella ricezione di messaggi. Ecco tutto quello che sappiamo.

Skype Down, problemi a livello mondiale

Problemi con il servizio Skype in tutto in mondo. Nelle ultime ore è impossibile inviare e ricevere messaggi. Quello che sembrava un semplice Skype Down di qualche minuto mette in agitazione chi utilizza l'app di messaggistica per lavoro. La chat di Skype ha iniziato a presentare problemi nella versione desktop e in seguito a quella mobile per i sistemi operativi Android e iOS. Stando a quanto riportato dagli utenti sul sito DownDetector il picco di segnalazioni è stato registrato intorno alle 16. Inoltre alle ore 4 della scorsa notte c'è stato un altro Skype Down. Sul proflo Twitter dell'app infatti i social media manager hanno invitato a controllare lo status per conoscere in tempo reale gli aggiornamenti.

Skype non funziona: impossibile inviare messaggi

Sul sito di Skype nella sezione supporto c'è un avviso che riguarda i problemi con la messaggistica istantanea. Anche se su DownDetector molti si lamentano del fatto che sia impossibile effettuare chiamate vocali e videochiamate, il servizio risulta regolare. I tecnici stanno solo lavorando al ripristino della messaggistica istantanea. L'ultimo update è delle ore 3:28 PM in cui si spiega che è il problema è stato individuato e che negli Stati Uniti Skype funziona.

Skype è un servizio utilizzato soprattutto dagli utenti business. Il malfunzionamento dell'app non genera il panico ma non sono da sottovalutare tutti i problemi legati allo Skype Down di oggi 26 aprile 2018. Noi vi invitiamo ad avere pazienza se Skype non funziona.