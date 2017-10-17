Home Intrattenimento Soleil Sorge e Marco Cartasegna avvistati insieme, la love story è vera?

Soleil Sorge e Marco Cartasegna avvistati insieme, la love story è vera?

di Redazione 17/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Soleil Sorge e Marco Cartasegna nuovamente avvistati insieme. Il gossip potrebbe rivelarsi dunque una realtà? Nell'arco della puntata di ieri del Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di leggere un estratto della lettera che l'ex corteggiatrice ha inviato a Luca Onestini, nella quale ha affermato: "Io non ho mai tradito nessuno". Soleil Sorge e Luca Onestini, la fine di un amore in diretta Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip durante la quale ancora una volta i protagonist indiscussi sono stati Soleil Sorge e Luca Onestini. Il ragazzo, se ben ricordate ha rifiutato qualsiasi tipo di contatto con la fidanzata perché deluso e amareggiato, non ha voluto lasciare il reality per lei che alla fine l'ha realmente deluso. La coppia però non aveva avuto un inizio così "felice" se possiamo dire. Soleil Sorge infatti già durante il percorso da corteggiatrice era stata al centro di alcuni gossip riguardanti filmati e foto hard ma non solo... In questo frangente è riuscita ad attirare l'attenzione di Marco Cartasegna, anche se poi il flirt non è andato avanti e il tronista ha scelto Federica Benincà con il quale si è lasciato poco dopo. Soleil Sorge e Marco Cartasegna, l'amore c'è? Ieri sera al Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di assistere a un riassunto generico che la redazione ha preparato per Luca Onestini. A quanto pare, nonostante Soleil Sorge abbia dichiarato "Io non ho mai tradito nessuno", potrebbe esistere davvero il flirt con Marco Cartasegna. Tale tesi è sostenuta anche dal settimanale Chi che ha pubblicato uno scatto che ritrae Soleil Sorge davanti casa di Marco Cartasegna. Secondo alcuni rumors, addirittura, il tronista l'avrebbe già presentata in famiglia. Sarà vero? Soleil Sorge e Marco Cartasegna, la sfuriata di Federica Benincà La presunta relazione non ha colpito negativamente solo Luca Onestni, ma anche Federica Benincà ex di Marco Cartasegna scelta appunto sul trono di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice ha raccontato che con Soleil Sorge dopo il percorso fatto al programma di Maria De Filippi era nata davvero una bella amicizia, tanto che le due ragazze condividevano insieme ogni ritaglio di tempo libero a loro disposizione. Dopo la pubblicazione del gossip circa la frequentazione tra la Sorge e Marco Cartasegna, ecco cosa ha raccontato Federica Benincà a Spy: "Le ho mando un messaggio pieno di delusione. Era pur sempre la mia amica, fidanzata con un mio amico, in macchina con il mio ex. Subito dopo abbiamo litighiamo pubblicamente sui social. Io e il fratello di Luca siamo bersagliati da lei e dai suoi messaggi continui. L’amicizia finisce qui".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp