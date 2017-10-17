Home Attualità Donna violentata a Firenze, la vittima è una turista americana

di Redazione 17/10/2017

Cosa stia succedendo in questi mesi a Firenze sembra davvero un mistero. Dopo le due ragazze anglosassoni che hanno denunciato una violenza sessuale, la ragazza diciassettenne aggredita e ritrovata a parco Montelupo Fiorentino... Una donna, turista americana, è stata violentata nella notte a Firenze. Firenze, città di violenze e sparizioni misteriose Da circa due mesi sono diversi gli episodi di violenza verificatesi a Firenze che stanno lasciando perplessi il popolo italiano. La città della Toscana è nota proprio per la grande vastità di turisti che quotidianamente popola le strade e i locali della movida. Nel mese di agosto se ben ricordate due ragazze americane hanno denunciato due carabinieri, dichiarando di aver subito violenze sessuali. Non molto tempo dopo, comunque sia ormai una settimana fa, una ragazza è stata ritrovata a parco Montelupo Fiorentino aggredita con un colpo alla testa. Cosa sta succedendo a Firenze? Firenze, turista america violentata Pochi giorni fa una ragazza di diciassette anni è stata ritrovata in uno dei parchi di Firenze riversa in una pozza di sangue, dopo esser stata aggredita con un colpo alla testa. Mentre si cerca di capire cosa sia capitato alla minorenne italiana ecco che un'altra ragazza è vittima di violenza ma sessuale. Secondo quanto reso noto dai carabinieri italiana una turista americana di 24 anni è stata violentata durante le prime ore del mattino, dopo una serata trascorsa alla discoteca Yab. La donna avrebbe raggiunto le amiche intorno alle 6:00 del mattino urlando "Un uomo mi ha violentata". Firenze, turista americana violentata, i fatti Secondo quanto raccontato dalle amiche delle turista americana sembrerebbe che la vittima, dopo appunto una nottata in discoteca, sarebbe tornata in camera scortata da un uomo. Fin qui, almeno in un primo momento nulla di strano... Durante notte la vittima di soli 24 anni è scoppiata in lacrime raccontando alle amiche di essere stata violentata. Subito dolo le compagne di viaggio hanno allertato un'ambulanza e i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, esaminando le telecamere a circuito chiuso nel tentativo di individuare il colpevole.

