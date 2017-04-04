Solo 2 anticipazioni, quando va in onda? Curiosità, cast e trama della seconda stagione

La seconda stagione della fiction Mediaset Solo, secondo le, sarà ricca di colpi di scena: le riprese ufficiali dovrebbero partire tra pochi giorni e vedranno protagonista ancora una volta Marco Bocci. Ilsubirà qualche variazione, fondamentale per le dinamiche dellache verrà resa nota ai telespettatori puntata dopo puntata: tutti si chiedono con fervente curiositàe se sarà una serie TV o una miniserie. Le news sulle anticipazioni sono ancora rade, in quanto le riprese della fiction con Marco Bocci protagonista partiranno per il 10 aprile 2017, ma stando agli ultimi rumors, visto il successo della prima stagione,durerà più di 4 puntate: nella precedente stagione, gli autori non credevano che la fiction Mediaset riscuotesse un tale successo, ragion per cui la trasformarono in miniserie. Alcuneriguardo l’imminente secondo capitolo: Marco cercherà Agata Corona, interpretata da Carlotta Antonelli, la quale è stata rapita. E’ questo il punto di partenza e la trama inizierà proprio dalla biografia degli uomini responsabili del rapimento della sorella del boss Bruno Corona.impegnerà Marco Bocci e il resto del cast per un mese e mezzo, senza contare le fasi di montaggio della serie Mediaset e i vari promi. Ladi messa in onda della seconda stagione dovrebbe essere tra, anche se è molto probabile che la rete voglia inaugurare la stagione autunnale con una testa di serie. Oltre alla curiosità dell’aumento delle puntate, si segnala la probabile presenza di due figure maschili e femminili che si inseriranno nella trama e renderanno la vita difficile a Marco e Agata.