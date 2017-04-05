Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2017 news diretta live, gaffe di Malena e doppi sensi

di Redazione 05/04/2017

Ieri sera su Canale 5 si è svolta la semifinale dell’Isola dei Famosi 2017 in diretta live. Si sa che esiste il bello della diretta e durante la trasmissione, spesso e volentieri, i naufraghi e la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi hanno incappato più volte in gaffe e siparietti esilaranti che hanno fatto divertire il pubblico a casa. Peccato che l’uscita infelice di Malena abbia costretto la conduttrice a rimproverarla: secondo le ultime news, la sexystar ha rischiato veramente grosso, perché la Produzione ormai è arrivata al limite del sopportare il comportamento scurrile dei naufraghi: i concorrenti non sono nuovi a cadere in parole scurrili e doppi sensi. Eppure, la serata dedicata alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2017 in diretta live su Canale 5 era iniziata tra risate, sorprese e stupore per la doppia eliminazione: oltre a Giulio Base, l’eliminato di questa settimana è stato Moreno Donadoni e il pubblico, sempre attraverso un televoto lampo, ha voluto che tornasse in gioco Eva Grimaldi. Il breve intermezzo dedicato alla love story travagliata tra Simone Susinna e Malena ha scatenato il putiferio: la sexystar, nota per i suoi doppi sensi, si è fatta scappare una parolina di troppo e la gaffe è stata servita. Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show ambientato in Honduras, visibilmente imbarazzata, ha cercato di recuperare asserendo che Malena voleva dire doppio canale e non intendeva una nota pratica sessuale, ma è stata costretta a sgridare la sexystar in quanto anche i ragazzini guardano il reality game ambientato nelle spiagge di Cayo Cochinos. Malena ha chiesto scusa, asserendo che era solo per collegarsi a ciò che era stato mandato in onda, ma è assodato che la gaffe rimarrà nella storia di Canale 5 e della televisione. La Pinella, comunque, ha redarguito lei e gli altri concorrenti pregandoli di usare un linguaggio più consono a una trasmissione in prima serata e in diretta live. Intanto, Malena e Simone Susinna sono i nominati di questa settimana, chi sarà il quarto finalista dell’Isola dei Famosi 2017?

