di Redazione 02/03/2018

Il termine somniloquio indica l' "arte" di parlare durante il sonno. La scienza non riesce ancora a comprendere con precisione il motivo per cui accade, ma ha dato agio a diverse ipotesi, alcune delle quali risulterebbero legate alla presenza di patologie in fase precoce, quindi non ancora diagnosticate. Somniloquio, si dorme male per i troppi pensieri? A volte parlare nel sonno è sintomo del fatto che non si sta dormendo poi così tanto bene. E, in parte, è questa la teoria più accreditata dalla scienza tanto che i ricercatori ritengono si tratti di una manifestazione del cervello che in realtà non è rilassato come dovrebbe. Stando ad alcuni ricercatori, il somniloquio è una manifestazione dove l’attività cerebrale non è sospesa come dovrebbe, anzi il cervello continua a formulare pensieri inconsci, sia che stiamo sognando o meno. E quindi si finisce col dare voce a tali pensieri Se il fenomeno si presenta in età adulta, in genere può succedere se si è sotto stress, o si sta vivendo un forte affaticamento fisico o mentale o si ha uno stato febbrile. Parlare nel sonno, quali patologie sono ricollegate ad esso Se in quasi tutti i casi parlare nel sonno può essere ritenuto un aspetto normale, si deve comunque temer conto che potrebbe essere il preludio di malattie in una fase iniziale. Tra queste ci sono le malattie neurologiche come il Parkinson o alcune forme di demenza. Di solito, però, in questo caso il fenomeno comincia nelle persone che hanno compiuto 65 anni. Oltre poi alle patologie neurologiche, il somniloquio si ricollega anche a disturbi molto più comuni, come l’aver mangiato un pasto abbondante, o il fatto che si sta attraversando un periodo di ansia, depressione o stress. Pare dunque che il parlare di notte è considerata una parasonnia, ossia un disturbo del sonno, che se si presenta in età infantile è molto probabile che negli anni possa scemare fino a concludersi in età adulta.

