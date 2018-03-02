Home Esteri Francia, pronta la legge contro gli importuni in strada alle donne

Francia, pronta la legge contro gli importuni in strada alle donne

di Redazione 02/03/2018

La Francia sta optando per una multa per le molestie di carattere "sessuale o sessista" in strada. E così il partito di maggioranza La République En Marche fino a La Nouvelle gauche e i centristi dell' Udi hanmo presentato un rapporto "Permettere un cambiamento delle mentalità". Francia, legge contro il sessismo Tra le 23 raccomandazioni presentate nel testo, in particolare figura una multa dai 90 ai 350 euro per "qualsiasi dichiarazione o comportamento o pressione di carattere sessista o sessuale" nello spazio pubblico che violi la dignità della persone a causa del carattere "degradante o umiliante", o che crei un "contesto intimidatorio, ostile o offensivo". Sulla questione di dimostrare la flagranza di reato, il rapporto indica che gli agenti potranno, tra l'altro, utilizzare i video delle telecamere di sorveglianza ma anche strumenti "innovativi di segnalazione dei fatti". Addirittura tra i relatori, Erwan Balanant, è stato quello che ha proposto l'idea di "un'applicazione per segnalare e geolocalizzare le aggressioni" e anche una ampia campagna per sensibilizzare i cittadini. Legge francese, prevenzione sulla violenza alle donne Balanant ha spiegato che "L'istruzione è la chiave del problema secondo cui la Francia ha un deficit in materia di istruzione sulla parità di genere". Il fine è quello di contrastare le cosiddette "zone grigie" che racchiudono, tra l'altro, "gesti inopportuni, fischi, sguardi insistenti commenti osceni", o pedinare una persona in strada. La multa anti-molestie potrebbe essere prevista nel progetto di legge contro le violenze sessiste e sessuali che la ministra alla Parità, Marlene Schiappa, presenterà al fine di ottenere un voto in parlamento entro l'estate. Il testo include pure l'allungamento della prescrizione per crimini sessuali su minori da 20 a 30 anni e stabilisce una soglia minima di età per il consenso in una relazione sessuale con un adulto. Intanto, in molti hanno apposto una firma su un appello al quotidiano Le Monde per instaurare le quote rosa nel mondo del cinema.

