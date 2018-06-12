Home Politica Sondaggi politici, guadagna consenso il M5S

di Redazione 12/06/2018

Le elezioni amministrative, che hanno visto una vittoria del Centrodestra a larga scala, non hanno portato a un guadagno del consenso da parte della Lega di Salvini, che nei sondaggi politici effettuati da Swg (per il Tg La7 di Enrico Mentana) risulta essere stabile nelle intenzioni di voto dei cittadini. L'unico partito a guadagnare, dai sondaggi politici, è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento che ha molto ottenuto nelle scorse elezioni politiche del 4 Marzo, ha guadagnato una piccola percentuale, ma significativa: +0,6%. Gli eventi che influenzano i sondaggi politici italiani Due sono stati gli eventi rilevanti che vanno dal 4 giugno (data presa come termine primo dell'analisi di Swg) e oggi. Il primo riguarda le elezioni amministrative che si sono tenute in 700 comuni italiani: stando ai dati che sono emersi dal voto degli italiani, ha molto guadagnato il Centrodestra - particolarmente trainato dalla Lega di Salvini -, ha perso qualche città importante ma si è comunque difeso il Centrosinistra a guida PD e, soprattutto, c'è stata una brutta batosta del Movimento 5 Stelle, che rischia, così, di rimanere fuori dalla partita delle amministrative. Il secondo evento, invece, riguarda la decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti italiani e non ospitare i più di 600 migranti a bordo della ong nave Aquarius, ferma nel Mediterraneo. Le persone a bordo della nave Aquarius saranno presto ospitate dalla Spagna, dopo che la nave attraccherà nel porto di Valencia. Per Salvini questa è una vera e propria vittoria. Eppure, entrambi gli eventi che sembrano essere positivi per gli elettori della Lega e i probabili intenzionati al voto, non cambiano la percentuale del partito di Matteo Salvini. Sondaggi politici, tutti i dati dei partiti italiani I sondaggi che sono stati effettuati da Swg (per il Tg La7 di Enrico Mentana) hanno preso di riferimento un periodo che va dal 4 giugno al 12, data odierna. Stando a questi dati, l'unico partito a guadagnare in percentuale è il Movimento 5 Stelle. Tuttavia, il Movimento rispetto al voto del 4 marzo aveva perso quasi due punti di percentuale: ad oggi, con una lieve crescita dello 0,6%, il consenso degli italiani si attesta a quota 31,5% (il 4 giugno era 30,9%). Situazione quasi del tutto invariata per la Lega, che perde lo 0,2%: il dato mostra il Carroccio essere al 27%. Per quanto riguarda, invece, il PD: il partito di sinistra si conferma il terzo partito italiano (nei sondaggi politici), perdendo appena lo 0,1% ed essendo stabile a quota 18,4%. Perde lievemente anche Forza Italia (-0,2%, così come la Lega) che si attesta al di sotto del 10% (ferma all'8,6%). Cresce, invece, sul fronte Centrodestra il partito di Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia guadagna il +0,2% salendo al 3,9%. Aspettative e intenzioni di voto degli italiani Per quanto riguarda un ultimo sondaggio effettuato sempre da Swg, è stato chiesto a elettori di Lega e Movimento 5 Stelle (46% degli elettori della Lega, 53% degli elettori del Movimento 5 Stelle). La maggior parte degli elettori, le cui aspettative sono molto alte, pensano che l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte possa realizzare tutti quelli che sono gli obiettivi governativi presupposti. Una buona parte, invece, pari circa al 46%, pensa che il governo possa non giungere a realizzare tutti gli obiettivi, ma che comunque arrivi ad un ottimo risultato. Una fetta di "pessimisti", invece (circa il 26%) crede che il governo giallo-verde farà poco o nulla.

