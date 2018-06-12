Home Intrattenimento Irama vincitore Amici 17, ma Andreas Muller lascia lo show?

di Redazione 12/06/2018

Dopo mesi, rumors, anticipazioni, soffiate e scommesse... Irama vincitore Amici 17, come previsto. I fan della scuola di talenti però non hanno potuto esultare nel modo giusto per il giovane artista, che Andreas Muller lascia lo show? Chi ha vinto Amici 17? Nel corso di queste settimane sono state diverse le notizie che hanno raccontato il procedere, a volte lento, della fase serale di Amici 17. Il pubblico, più volte, ha avuto da ridire sulle scelte messe in atto da Luca Tommasini direttore artistico designato da Queen Maria, che ha deciso di riportare Amici agli esordi... Ovvero il serale in diretta ogni sabato sera. La cosa ha lasciato poco spazio di manovra alle anticipazioni, senza trascurare lo slittamento degli orari previsti e l'eliminazione di alcuni errori, come la possibilità di placare il litigio tra Hether Parisi e Simona Ventura. Ad ogni modo chi ha vinto Amici 17? Ovviamente, come da pronostico, ha vinto Irama! "Abbiamo vinto" La vittoria di Irama è stata definita dai fan meritata, oltre che un riscatto artistico. Irama, infatti, sono anni che muove i suoi passi all'interno dello scenario della musica italiana. Qualcuno di voi, magari lo ricorda, ha avuto già modo di esibirsi al Coca Cola Summer Festival, proprio contro Ermal Meta, e precedentemente a Saremo Giovani 2016... Anche in quel caso tra gli sfidanti vi era Ermal Meta, ma anche Francesco Gabbani. Comunque sia il giorno della gloria è arrivato e Irama trionfa a Amici 17, il messaggio sulle Instagram Storiers: "Qualsiasi cosa accada... Grazie" e in fine "Abbiamo vinto... Grazie a tutti". Andreas Muller addio Amici 17 Il momento di gioia relativo alla vittoria di Irama è stato rovinato in parte da una dichiarazione di Andreas Muller. Per un nuovo inizio, ecco un saluto. Andreas Muller addio Amici 17? Il messaggio su Instagram: "I percorsi sono fatti di sbagli e di vittorie, di fallimenti e di successi! L’esperienza è il miglior modo che abbiamo per migliorarci, per riflettere e crescere! Si chiude per ora un altro viaggio, un’esperienza da professionista che come dicevo, nel bene o nel male lascia qualcosa in un altro bagaglio da portarmi dietro. Grazie Maria. Grazie Amici."

