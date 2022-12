Sondaggio Twitter: Elon Musk chiede agli utenti se deve dimettersi

Dopo due mesi dall’acquisto di Twitter, Elon Musk lancia un sondaggio e chiede agli utenti se deve dimettersi da CEO della piattaforma. Ecco i risultati e le possibili conseguenze.

Elon Musk lancia un sondaggio per decidere delle sue dimissioni da CEO di Twitter

Meno di due mesi dopo che Elon Musk ha acquistato Twitter per 44 milioni di dollari e si è insediato come CEO dell’azienda, il patron di Tesla mette il suo destino sulla piattaforma nelle mani dei suoi utenti.

A seguito di una serie di polemiche su licenziamenti, nuove politiche di distacco e divieti temporanei per i giornalisti, il miliardario ha pubblicato un sondaggio su Twitter chiedendo agli utenti “Dovrei dimettermi da capo di Twitter? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio”.

Il sondaggio si è concluso intorno alle 12:00, con il 57,7% dei voti a favore delle dimissioni di Elon Musk da CEO di Twitter e il 42,5% dei voti contrari a tale decisione.

Più di 17 milioni di utenti hanno votato nel referendum informale sulla caotica leadership di Twitter di Elon Musk.

Musk non ha reagito immediatamente all’esito del voto, e non è chiaro quanto velocemente Musk si dimetterà dati i risultati del sondaggio.

Chi potrebbe sostituite Elon Musk come CEO di Twitter

Musk ha negato di avere in mente un nuovo amministratore delegato per Twitter.

“Nessuno vuole il lavoro che può effettivamente mantenere in vita Twitter. Non esiste un successore”, ha twittato Musk. “La domanda non è trovare un CEO, la domanda è trovare un CEO che possa mantenere in vita Twitter”.

L’ex chief operating officer di Meta, Sheryl Sandberg, e la CEO di Nextdoor, Sarah Friar, sarebbero delle ottime candidate per guidare Twitter, lo afferma il Financial Times.

Sandberg ha annunciato le sue dimissioni da Facebook a giugno, dopo averlo trasformato in una delle più grandi società pubblicitarie del mondo. È stata vista come una “adulta nella stanza” accanto al fondatore Mark Zuckerberg. Forse la stessa mano ferma potrebbe aiutare la compagnia di Elon Musk.

Friar era in precedenza capo finanziario di Square, la società di pagamenti fondata dal creatore di Twitter, Jack Dorsey, perciò il Financial Times ritiene che potrebbe aiutare con gli obiettivi di Musk di rendere Twitter una “superapp” che offre anche pagamenti, tra le altre cose. Attualmente Sarah Friar è CEO della società tecnologica americana Nextdoor.