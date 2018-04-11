Home Esteri Sottomarino USA: lancia quasi 200 missili in 6 minuti

Sottomarino USA: lancia quasi 200 missili in 6 minuti

di Redazione 11/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gli Stati Uniti potrebbero nelle prossime 24/48 ore dover cominciare un raid contro la Siria: ma a quale arma si affiderebbero? Di certo a quel sottomarino USA che non sbaglia mai. Sottomarino USA: precisione che non sbaglia mai Le navi da guerra americane della Sesta Flotta sono equipaggiate con missili Tomahawk e vanno ben oltre la portata d'attacco. Il sistema d’arma di precisione preferito dal Pentagono risulta infatti il Tomahawk. Le cacciatorpediniere Arleigh Burke spostano 9800 tonnellate e sono armate in via primaria con 96 celle VLS. Sono dotate di missili Tomahawk, la cui testata da mille chili e la sua capacità di colpire bersagli a mille miglia di distanza, fa di esso il sistema d’arma di precisione tatticamente preferito dal Pentagono. Oltre ad essere quello politicamente corretto. Sottomarino USA: La possibile forza d'attacco La vera forza d’attacco, se Trump dovesse decidere per un raid entro le prossime ore, sarebbe sicuramente data dai sottomarini. Almeno un sottomarino a propulsione nucleare classe Ohio SSGN finirebbe a spasso nel Mediterraneo. Quattrodei diciotto Ohio, l’USS Ohio (SSGN 726) e l’USS Michigan (SSGN 727) con sede a Bangor, l’USS Florida (SSGN 728) e l’USS Georgia (SSGN 729) a Kings Bay, sono stati modificati già nel 2003 per essere capaci del lancio di missili Tomahawk. Sono equipaggiati con sette lanciatori verticali per missili da crociera convenzionali Tomahawk con una capacità massima di 154 missili ad unità. I quasi 600 Tomahawk sulle quattro SSGN sono solo la metà della capacità missilistica convenzionale sottomarina della Marina degli Stati Uniti. L’altra metà è data dai sottomarini d’attacco classe Los Angeles, Seawolf e Virginia. Unsottomarino a propulsione nucleare classe Ohio SSGN potrebbe lanciare in immersione tutti i suoi 154 missili Tomahawk in soli sei minuti. A quel punto i Tomahaw sarebbero lanciati dalle profondità, dal momento che possono avvicinarsi alle coste nemiche senza essere scoperti consentendo loro di colpire obiettivi nell'entroterra.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp