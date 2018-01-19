Spesometro semplificato, proroga al 28 febbraio 2018

Per le fatture elettroniche inferiori a 300 euro sarà inviata solo una comunicazione cumulata inoltre il Fisco ha messo a disposizione due software gratuiti per la verifica e l'invio dei dati. Lo spesometro light è entrato in vigore e la prima scadenza è il 28 febbraio.

Agenzia delle Entrate, novità sul sito

Tutte le novità sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il provvedimento raccoglie di fatto le indicazioni che il direttore Ruffini aveva annunciato in Parlamento e che erano state elaborate nel tavolo di confronto. La filosofia light dell'Agenzia delle Entrate non riguarda solo lo spesometro, lo scopo delle normative entrate in vigore all'inizio dell'anno è quello di semplificare i rapporti con i contribuenti, potenziando gli strumenti messi a disposizione dal web.

Cosa cambia per le mini fatture?

Per le mini fatture, cioè quelle sotto i 300 euro è facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti mentre sono obbligatori i dati del documento riepilogativo registrato. Questa possibilità è valida anche per le comunicazioni integrative relative al primo semestre del 2017. Inoltre i contribuenti che si sono avvalsi dei software di mercato che non vogliono modificarlo possono compilare la comunicazione secondo le stesse norme tecniche anche se sono in arrivo due nuovi software completamente gratuiti che limitano gli errori in fase di compilazione, la scadenza infine è allineata a quella della comunicazione obbligatoria che, ricordiamo, è fissata al 28 febbraio 2018, 60 giorni dopo la pubblicazione delle nuove norme.